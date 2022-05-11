渣翻天！台中一名人妻與賴姓男子奉子成婚，婚後才發現丈夫約砲成癮，劈腿多女，還於婚後隔天搞消失，讓她憤而將丈夫、小三與其前女友告上法院求償。台中地院審結，判丈夫要賠償100萬元，其餘2女各賠3萬元。可上訴。

判決書指出，人妻主張於2021年2月間與賴姓男子結婚，結婚登記那天才發現賴男私下約砲，身影遍及各大交友軟體，直到婚前都持續劈腿多女，不料，婚後隔日賴男就半失聯，封鎖她的手機與臉書等通訊軟體，她還發現賴男早於2019年5月就與前女友復合，期間2人還發生性關係。

人妻控訴，她2021年7月透過臉書搜尋到賴男公司的薛姓女上司，發現薛女在臉書標記賴男，稱要搬新家，過真正的2人世界，留言則全是賴男及薛女親友的祝福，憤而將賴男、賴男前女友及薛女，通通告上法院求償。

對此，賴男辯稱，他與妻子結婚是為了看小孩，但婚後女方才坦承小孩已身亡，才會在結婚登記後就不歡而散，他已向法院訴請婚姻無效，且妻子也在結婚當日傳訊向他坦承，結婚是為了報復他。另賴男前女友表示，不知情賴男已婚，她知情賴男已婚後，隨即斷絕聯繫。

台中地院法官勘驗證據，認為人妻無法證明薛女與賴男前女友知情賴男已婚，但賴男約砲的屬實，確實已侵害人妻的配偶權，經審酌後，判賴男要賠100萬元、薛女與賴男前女友各賠3萬元。可上訴。