今天在大聯盟場上天使以12：0徹底擊垮光芒，此戰天使投打都發揮超完美水準，打線有18支安打(4轟)，「神鱒」卓奧特(Mike Trout)敲出雙響炮，達成本季第9轟，大谷翔平5打數敲出2支安打跑回1分，打擊率是.258。而先發投手德梅斯(Reid Detmers)大爆發，繳出9局無安打無失分演出，可惜投出1次保送，不然就能締造「完全比賽」。

先發投手德梅斯一夫當關，雖然只有2次三振，但從頭到尾壓制光芒打線，僅在第6局對沃斯(Taylor Walls)投出保送上壘，不然就能締造完全比賽。完全比賽除了要在9局投球中不能被敲任何安打上壘，連四壞、觸身球保送也不行，今天德梅斯幾乎符合所有條件，可惜投出1次保送將沃斯送上壘包，不過他仍笑納本季第2勝。

Mike Trout don’t care if you are a position player pitching.



HE WILL TAKE YOU DEEP @Starting9 pic.twitter.com/ndWnImgC3A — Barstool Sports (@barstoolsports) May 11, 2022

德梅斯總計只用了108球，上演本季第二場無安打比賽，也成為天使隊史最年輕投出無安打比賽的選手，今年德梅斯只有22歲。而天使打線同樣帶給光芒噩夢，前面3局就狂掃8分，讓光芒先發克魯伯(Corey Kluber)被打到暈頭轉向，今天他投3局被敲11支安打失8分，其中挨了卓奧特和華勒斯(Chad Wallach)的全壘打。

ANTHONY RENDON GOES YARD IN HIS FIRST LEFTY AT-BAT‼️



(via @MLB) pic.twitter.com/GAMuoO5YOo — SportsCenter (@SportsCenter) May 11, 2022

光芒換下克魯伯後成功壓制天使4局，沒想到第8局他們再次爆發，此局天使一共敲出5支安打，其中連續4支長打更是精采，卓奧特上演單場第2轟，完全沒選球就出棒，接著大谷翔平在1好1壞時敲出二壘安打，安森尼阮棟(Anthony Rendon)則接力再敲1轟，然後沃許(Jared Walsh)繼續敲二壘安打，天使單局灌進4分緊握勝利。