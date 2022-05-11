今(11)日立法院衛環與經濟委員會等聯席審查《溫室氣體減量及管理法》修正草案，立委指出，事業單位提出碳排自主減量計畫，符合指定減量目標者將適用優惠費率，然而在法條並未說明清楚下恐涉及模糊地帶和公平性問題，甚至變成關說條文。環保署長張子敬表示，未來會把執行辦法訂定好再接受業者申請，不會有關說問題。

據《溫管法》院版草案第25條訂定，事業或各級政府得自行或聯合共同提出自願減量專案，據以執行溫室氣體減量措施向中央主管機關申請核准取得減量額度，並應依中央主管機關規定之條件及期限使用。

同草案第29條訂定，碳費徵收對象因採行溫室氣體減量措施，能有效減少溫室氣體排放量並達中央主管機關指定目標者，得提出自主減量計畫向中央主管機關申請核定優惠費率。

「我實在看不出兩者的不同」，民進黨立委洪申翰表示，是否自願減量專案可以同時申請自主減量計畫，假如單一業者同時符合取得減量額度和申請優惠費率的條件，最後變成碳費減免，難道這是未來希望發生的事嗎？

張子敬澄清，業者無法同時申請自願減量跟自主減量計畫，實質減量是自主減量計畫的目的，上游廠商帶動下游沒有減量義務的供應鏈一起減碳，相關辦法會在細則來訂定。

洪申翰指出，若業者因為自身努力讓碳排放密度減少，但卻因為訂單增加反讓碳排增加，這樣的情況是否符合申請優惠費率的要件？假如另一家業者因為訂單減少而減碳，是否反而能申請優惠費率？

洪申翰說，訂定企業減碳目標會比訂定部門減量目標還要有爭議，每個企業型態都不同，恐變成容易減的業者申請到優惠費率，較難減碳的業者反而拿不到優惠，自主減量計畫恐存在模糊地帶和公平性問題，但在法條和目的尚未清楚下，甚至變成業者找民代來關說，沒有法源可以拒絕，最後誰說了算？

張子敬解釋，要有實質減碳才算數，並不會因為減產就能申請優惠費率，也不會針對單一公司訂定減量目標，細部執行辦法會再和經濟部、產業界討論，當執行辦法訂定好後才會接受業者申請，不會有關說的問題。