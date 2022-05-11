英國經濟智庫11日（周三）表示，英國今年下半即將進入技術性衰退，高漲的物價正對該國生活水準造成衝擊。

英國國家經濟和社會研究所（NIESR）預期，英國第三季國內生產毛額（GDP）下滑0.2％，在最後一季衰退0.4％。這意味英國連續兩季萎縮，符合技術性衰退的定義。

前英國央行經濟學家、現任NIESR宏觀經濟部主任米勒德（Stephen Millard）表示，英國經濟將面臨艱難的時期。

對於英國今年經濟成長預測，NIESR由原估的4.8％下修至3.5％，明年成長由1.3％下修至0.8％。