2022年以來陸港股市劇烈波動，摩根士丹利最新報告指出，基於疫情關係，而且全球地緣政治升溫，加上宏觀經濟增長放緩，美國聯準會（Fed）啟動縮表，短期內中資股的震盪將會持續，而貨幣寬鬆政策周期正在形成，但周期持續時間及規模要視疫情受控情況而定。

香港經濟日報報導，摩根士丹利指出，MSCI中國指數經歷14個月調整後，已接近熊市的後期，但末段走勢仍然顛簸。變種病毒Omicron擴散，引發宏觀經濟向下，但在Fed啟動縮表的環境下，限制中國立即放寬政策的可能性，而外圍的地緣政治緊張也削弱短期估值重估的機會。

根據摩根士丹利給予MSCI中國指數、恒生指數、恒生國企指數及滬深300指數，於2023年6月目標價顯示，各指數的潛在上漲空間分別約9％、7％、8％、10％。

摩根士丹利認為，中共中央政治局會議釋出正面訊號，但維持中資股「與市場同步」評級。