藝術愛好者不容錯過的五月盛事「2022年台北當代藝術博覽會」，將於5月20至22日登場。致力打造「藝術即生活」及「生活即藝術」品味哲學的寒舍集團獲邀為官方酒店夥伴，旗下寒舍艾麗酒店「The Terrace」大廳酒吧特別邀請隱身於台北信義區巷弄間的特色地下酒吧（Speakeasy Bar）「PUN」，攜手於5月12日至6月30日期間打造「夜醺．巡藝」The Terrace X PUN聯名藝術調酒，以品酌響應藝術。

本次活動特別從展示於酒店公共區域及客房的500多件藝術品中精心挑選出6件，雙方酒吧團隊展演精湛調酒工藝，透過基酒、食材、裝飾物及杯型，結合浸漬、澄清及舒肥等多重技法，將每一款藝術品幻化為獨具風格的同名調酒，分別為「狂風驟起」、「自然之塔」、「極夜之晝」、「奧茲大眼鯛」、「Ah！」及「牡丹」，每杯450元+10％，任選3杯享優惠價1,200元+10％，6杯優惠價1,800元+10％。

寒舍艾麗同時悉心規劃「藝術巡禮」閱讀儀式，賓客透過艾麗藝術冊本了解作品內容與作者設計理念後，點選觸動內心深處、想一探藝境的特製調酒，以舌尖感受藝術品的千姿百態，親臨一場融合視覺、嗅覺及味覺的多重感官饗宴。

品酒不能缺少美食，行政主廚陳明烽特別設計「主廚特製拼盤」580元+10％，集結水牛城辣雞翅、酥炸花枝圈及鮮蝦、玉米酥脆餅辣味牛肉醬等三款艾麗人氣佐酒小食，以及多款廣受好評的佐酒小食享打卡買一送一限定優惠（價低者免費，拼盤恕不參與優惠）。賓客點選6杯藝術調酒與拼盤，即贈PUN造型硬幣乙枚，活動期間至PUN消費達指定門檻，即贈藝術調酒乙杯。（數量有限，贈完為止）此外，更推出「Moët&Chandon Impérial Brut艾麗限定款香檳」每瓶4,000元+10％，精心烙印上酒店名的獨家酒款，一同向藝術致上最高敬意。

【禁止酒駕。未滿十八歲者禁止飲酒。】