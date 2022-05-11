高雄吳姓男子去年11月酒駕遭逮，呼氣酒測值高達0.34mg／l，遭法院依公共危險罪嫌判處4個月有期徒刑、併科罰金2萬5000元，雖然吳男稱自己是前一天喝酒，且已休息一夜，不知酒還未退，上路後才遭逮，但由於吳男前後已發生5次酒駕且有肇事紀錄，法院認定吳男不准易科罰金，可抗告。

判決指出，吳男去年11月14日與友人在高雄小港區「小情人KTV」飲酒，隨後搭乘計程車返回住處再獨自小酌，休息1晚後於隔日中午駕車出門買午餐，吳男因違規在路邊停車吸菸被員警攔查，由於吳男身上散發酒氣，員警對其實施酒測，其呼氣酒測值達0.34 mg／l，遭警方依公共危險罪逮捕。

經調查發現，吳男先前有多次酒駕又肇事逃逸，且另有與人發生車禍的紀錄，前後共有5次酒駕。高雄地院審理時，吳男辯稱自己現在酒後都選擇搭乘計程車，已經痛改前非，此次在家小酌後休息1晚，且未感受到酒意才出門，不知道自己體內的酒精還未消退。

高雄地院依公共危險罪嫌判處吳男4月有期徒刑、併科罰金2萬5000元，案件送高雄地檢執行，檢察官認為吳男酒駕累犯且還曾有發生車禍紀錄，如果給予吳男易科罰金，難收矯正之效，應認不准易科罰金，吳男提出聲明異議，但法院認為檢方用法無違誤，駁回聲明異議，可抗告。

雖然法官指吳男可改易服社會勞動，但檢方透露，即便法官認為吳男可以透過服社會勞動收懲治之效，但目前依實務來看，吳男有多次酒駕及肇逃前科，就算他想改聲請易服勞役，檢方也會有很高的機率不予准許。