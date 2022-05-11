因應通膨局勢，全球多個央行都加入緊縮貨幣政策行列，勢必牽動全球資金移轉，實質多重資產基金因多元布局特色，今年以來相對股、債市表現亮眼，其中元大實質多重資產基金今年來報酬率達6.63%，為同類型之首，預期未來憑藉掌握通膨率、收益率兩大主軸，有機會在市場變動中，持續靈活在各資產中找出利基。

通膨率與收益率一直是市場兩大關注焦點，元大投信環球市場投資研究團隊表示，實質資產大致涵蓋三大領域，分別為不動產以及公用基礎設施、大宗商品原物料，這些資產的特色，在於緊扣民生、工業需求，有些還具有收益來源，也因此在剛性需求下，價格通常具一定支撐，在景氣上揚期，能受惠於需求增加，而在通膨時期，甚至有跟著漲價的空間。

現階段能源與全球四大金屬銅、鋁、鋅、鎳庫存非常低，俄烏戰爭以來更惡化，讓鋁價、銅價一度創下史上新高。中長期來看，低碳經濟當道下新基礎建設商機，乾淨能源與電動車加速發展，都支撐甚至推升原物料行情。

在收益率方面，標普全球基礎設施指數殖利率3.6%、富時已開發市場房地產指數殖利率3.42%，本來就具吸引力。而且REITs種類愈來愈多，不只限於零售、辦公、工業和住宅等傳統核心類別，新興成長趨勢的5G電塔、數據中心、自助倉儲、醫療照護宅等，讓REITs市場持續擴大，帶來更多投資機會。

根據理柏資訊，元大實質多重資產基金截至今年4月底，不同天期績效在多重資產型基金此分類中皆名列前茅，是元大投信環球市場投資部旗下表現最佳基金之一，展現今年市場普遍震盪環境下，元大環球市場投資團隊多重資產靈活配置多元分散功力。元大實質多重資產基金研究團隊指出，實質資產中原物料、公用事業標的，與股市相關係數較低，不動產、公用事業標的還提供收益率來源，並具分散風險功能，適合納入資產組合，以中長期角度布局。