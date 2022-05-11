全台新冠本土病例單日新增突破5萬，不論集中檢疫或居家照護患者，都需要血氧機隨時監測健康狀況，11日上午民間業者捐助300台血氧機給台北市政府，副市長蔡炳坤提醒，新冠病患一旦發現血氧過低，必須馬上求助保命。

蔡炳坤表示，全國新增個案首度破5萬人，台北市同樣也破萬，目前疫情十分嚴峻，在防疫物資中血氧機相當欠缺，不論是居家照護、居家檢疫、居家隔離民眾，都會需要關注血氧狀態，以免身體狀況急轉至下卻未能發現。

蔡炳坤說明，目前已知新冠肺炎容易降低血氧濃度，一旦血氧濃度不足，就必須馬上通報才能救命，血氧機能提醒病患自身健康狀況，有問題就馬上通報；蔡炳坤指出，血氧機是很重要的保命工具，代表市長感謝民間願意出力協助。

促成此次血氧機捐贈，由市議員洪健益聯繫，洪健益說，某天辦公室助理提到，台北市政府需要血氧機，希望善心人士能捐增因此展開聯繫，優盛醫學董事長劉志平聯繫後，馬上就得到肯定答覆。

劉志平表示，目前市面上很缺血氧機，公司非常努力在台灣生產，得知台北市政府需求，立刻響應希望能幫助到大家，此次疫情還特別把賣到泰國的貨拉回台灣，未來希望能讓市場價格往下降，用最少的價格提供給最多的民眾。