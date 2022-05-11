受疫情影響，戶外走讀形式的活動較受民眾青睞，報名已將屆額滿。（淡水旅學堂提供）

受疫情影響，藝文活動受到相當程度的衝擊，最明顯的差異在於民眾對於戶外、室內的活動參與意願落差。新北市淡水旅學堂與新北市立圖書館淡水分館合作，在5月份舉辦「異人茶金－2022淡水茶旅學」系列活動，活動分成戶外走讀及室內講堂2部份，但室內講堂的報名人數至目前為止，僅有戶外走讀的3分之1而已。

新北市淡水在過去曾是北台灣茶葉出口的第一商港，同時也是台灣烏龍茶之父–約翰．陶德的發跡地，因此以淡水絕對可說是展演茶文化的最佳舞台，因此新北市立圖書管淡水分館今年首度與淡水旅學堂聯名，合作舉辦「異人茶金－2022淡水茶旅學」系列活動，在為期三周的活動中，有書展、講座、戶外走讀等內容，希望讓民眾在疫情之際，還是能參與優質的藝文活動。

其中從本月9日開始的「閱讀臺茶書展」，將一路展出至5月29日；而在5月21日的「國際茶日」將舉行「滬尾驗茶官」的茶學科普及體驗講座，最後則是5月22日的「走讀淡水茶之路」戶外走讀，透過當地文史工作者，帶領民眾探索過去茶產業在淡水的發展軌跡。

旅學堂負責人李琪表示，閱讀有安定人心的力量，特別是在疫情肆虐之際，人們更需要這股安定的力量，因此今年也首度與新北市立圖書館淡水分館合作舉辦這一系列的活動。

不過對於疫情的影響，李琪也頗感無奈，她說過去類似的活動，不論是在戶外還是室內，其實報名人數都很踴躍，比例也都相當，但是近年來疫情的關係，加上最近疫情又不斷延燒，造成民眾對室內活動的參與意願降低，統計至目前為止，戶外走讀的報名人數已屆額滿，但室內講堂卻僅只有3分之1而已。

但李琪強調，儘管如此還是很希望民眾能夠踴躍參與，透過優質的藝文活動來撫慰人心，而旅學堂在室內活動的場地安排及防疫措施上，都會依照相關規定辦理，請民眾可以放心參加。