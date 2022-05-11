【愛傳媒林光輝專欄】桃園的大溪老街上，有一間百年老廟「普濟堂」，主祀關聖帝君，香火鼎盛。逢到假日，更是遊人如織、絡繹不絕。

偶而，會有遊客逛進老廟右側小巷；巷內有間不顯眼的三合院，在門楣上懸掛著一塊斑駁的大木匾——「俎豆同榮」，有兩行小字書於匾上：上款「光緒癸巳二月穀旦」，下款「撫台使者邵友濂題」。多虧屋主刻意保存，但詢其緣由，卻語焉不詳，只知道是從她曾祖父起，即擁有此匾，很有來歷，所以掛在門楣上。

癸巳年是清光緒十九年（1893年），當時台灣巡撫是邵友濂。前一年，霧峰林家林朝棟剛平定了一場北台灣最大的蕃亂（此為當時用語，原民朋友請包涵），同時奏請朝廷建「昭忠祠」於大嵙崁（大溪），以悼念陣亡將士；並請邵友濂書匾。

據當時清光緒十八年五月十八日（1892年6月12日）《申報》記載：林朝棟「追思陣亡各兵丁踴躍捐生，情殊可憫，遂具稟撫轅請建祠崇祀，以昭忠烈，所有建祠經費當自行倡捐。」不久，批奏稱：「·····觀察（林朝棟）祇領下，即日鳩匠興工，此後廟貌巍峨，息魂安侑，貔貅猛士死而如不死矣。」

建祠立匾的用意在安亡魂、撫蕃情。其實「劉去邵來」後引發的台情震盪、民心不穩，背後隱藏了一段由大陸延續到台灣的湘、淮爭鬥。早在清光緒十年（1884年），由淮軍領袖李鴻章舉薦到台灣的欽差大臣劉銘傳，因基隆、滬尾的保衛戰，與當時由湘軍領袖左宗棠舉薦駐台的兵備道劉璈發生激烈爭鬥。之後劉璈遭流徙黑龍江。湘、淮在台灣就此結下夙仇。雖然劉銘傳撫台期間實施新政，在其建設下，台灣富裕冠於全中國，但仍須面對一波波的政爭暗流。

清光緒十六年（1890年），劉銘傳奏請將基隆煤礦委由外商、民人經營，結果被彈劾失職。清光緒十七年（1891年）四月二十三日奉准開缺離台，由邵友濂繼任。消息傳出，北台灣泰雅族分佈的大嵙崁（大溪）、三角湧（三峽）、暗坑（安坑）、烏來·····一帶，集體出山滋事。台北府城內外亦是盜賊蜂起，紛擾不安。邵友濂遲遲未上任，直至十月二十一日始接掌巡撫職權並視事。甫上任，立刻召「中路營務處統領棟字等營」林朝棟，兼統「台北隘勇營」，並總統前敵各軍。他期望與劉銘傳情同父子的林朝棟，能穩住北台灣動盪不安的局面。

林朝棟奉命後，隨即於「十二月初四，督率四營，前抵大嵙崁，議紮橫隘，節節進逼，經臣飾令節制前敵各軍，慎選將領，妥籌勦辦。一面商臣林維源駐辦後路轉運事宜，林朝棟進紮阿拇坪。」（邵友濂奏。《清宮月摺檔台灣史料（八）》）。林朝棟北上後兼統的台北隘勇營計有：甘指坪中營（新竹關西鎮）、五指山左營（新竹尖石鄉）、三角湧右營（台北三峽鎮）、外奎輝前營（桃園復興鄉）、水流東後營（台北新店市）。又派棟軍左營駐紮台北東門外一帶，棟軍右營駐紮台北滬尾一帶；這是台灣史上首次，由台勇衛戍台北府城。以前都是外江勇（外省兵）防守，以後也是。歷經一年餘的北台灣動亂，因林朝棟熟捻台灣軍務，在他運籌帷幄下，總算平定了。

其間，由上海來了一位官員胡傳（字鐵花），就是後來的中央研究院院長胡適的尊翁。他於清光緒十八年(1892年)二月二十四日抵達基隆。「三月初十日至阿拇坪大營，謁總統領各軍林蔭堂觀察（林朝棟）」，「十一日，天明霧退，生蕃來撲棟軍右營，該營抵禦，槍聲自曉至申不絕。」親眼目睹了一場戰役。（見胡傳《台灣日記與稟啓》）

胡傳所以來台，緣於吳大澂的舉薦，吳同時舉薦的還有營務處代總理顧肇熙（後來升任台灣按察使），他倆都是吳大澂的舊屬。吳大澂和邵友濂是先後任的湖南巡撫，交情匪淺。

胡傳抵台後，被邵友濂任命為營務處總巡委員。胡傳本為屢試不第的老秀才，「受吳大澂賞識，多年來一直在吳公幕府，參預機要。」（見《胡適口述自傳》，唐德剛譯註）

吳大澂何許人也? 據清史稿評吳大澂曰：「好言兵，才氣自許，卒以虛憍敗。」清光緒二十年（1894年）甲午戰起，吳大澂當時擔任湖南巡撫，「自請率湘軍督戰，所率湘軍盡覆。」遭革職後，自嘆：「實不能軍，當自請嚴議。」（見清史稿·列傳二百三十七）

吳著有《槍炮準頭說》一書，嘗言：「部隊只需打靶準確即可，可以不論湘軍精壯與否。」淪為當時士子笑談。胡傳相信此一箴言，在他巡視台灣部隊時所寫的《台灣日記與稟啓》，論及治軍良窳，也皆以打靶準否為標準，可謂師徒相傳了。

小巷內一塊乏人問津的匾額，卻訴說著一段台灣久藏的歷史。建祠立匾後不滿三年，台灣便割讓給日本。「昭忠祠」遭拆除，一段段台灣歷史，同樣的，也遭日本人拆除，丟到荒煙蔓草中了。

作者林光輝為霧峰林家林朝棟嫡曾孫

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