為促進國家邁向淨零轉型目標，行政院提出《溫室氣體減量及管理法》修正草案，立法委員廖國棟、鄭天財、孔文吉及伍麗華召開記者會直言，執政黨的修正草案，但法案內容是以企業與財團為主作量身定做的修正，卻未提及所稱「公正轉型」以及原住民權益，認為這些群體的權益沒有法律做明文化的保障，將被迫犧牲。

廖國棟指出，我國雖稱將與國際接軌，但是在《溫室氣體減量及管理法》卻無參酌國外維護原住民權益的相關法例，法案內容乃是以企業與財團為主作量身定做的修正，對於所稱原住民權益卻鮮少著墨，相當擔心原住民族權益若沒有法律做明文規定，將被迫犧牲。因此將會在這次法案審查中，好好為原住民族權益把關。

鄭天財表示，在國外的立法上，有許多尊重原住民族並創造共榮的範例，例如加拿大政府願意展現誠意，與海岸第一民族簽署大氣利益共享協議，讓當地民族取得一定額度的碳補償。惟在目前行政院版本的修法草案中，隻字未提與原住民族的諮商同意、分享利益或回饋機制，顯見根本沒有與原住民族社會溝通過。

孔文吉指出，原住民族地區是全國森林覆蓋率最高的地區，長期以來原住民族也是以環境保護為己任，一直以也是與自然環境存在著相依相偎的關係，但政府不應該將原住民族的美意當作理所當然，並對於原住民族跟民間企業間採雙重標準。一方面鼓勵企業減碳並有優惠獎勵措施，但另一方面對於長期維護森林環境的原住民族權益置若枉然，這對於原住民族是一種莫大的傷害。

伍麗華認為，無論是法案制定過程中或者條文中有關公民參與的部分，應諮商當地原住民族意見，才能夠完善整體法案的建構，並做好與原住民族各族間的互相理解與認同，並提醒各機關切勿忘記原住民族在這部《溫室氣體減量及管理法》的重要性。

阿美族守護聯盟直言，政府國際上都會宣傳，原住民擁有傳統山林智慧，可以幫助氣候變遷環境變遷的生存能力，但在氣候變遷因應法中，卻完全沒有提到原住民族，沒有任何參與的地位，難道把我們當作工具人嗎？難道原住民是工具，只要我們智慧跟能力，但根本不在乎我們是誰，竟不承認我們的自然主權。

四位立委共同呼籲，原住民族是先於國家之存在，也因為原住民族運用其傳統智慧維護森林，才會有目前有效降低溫室氣體的環境存在。政府不應漠視原住民族在環境維護上努力，應大方鼓勵並與原住民族共享自然資源管理之利益。