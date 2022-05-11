近期北韓可能重啟核試的消息不斷，10日甫就職的南韓總統尹錫悅今天召開任內首次首席祕書官會議，表示當前安保狀況不容小覷，並指示就安保外其他領域可能遭受影響進行詳細監控。

「當前安保狀況不容小覷」，尹錫悅今天在龍山辦公室5樓會議室召開首席祕書官會議時表示，其他國家都相當憂心，「也有人提出（北韓）核試可能重啟」，「在這種狀況下不只是安保，對國政相關其他領域的影響也必須密切監控、做好準備」。

北韓豐溪里核試驗場出現重建跡象，美國國務院及南韓情報單位都提出北韓進行第7次核試的可能性。南韓國情院甚至預估，核試時間點可能落在美國總統拜登5月下旬訪韓前。

尹錫悅也對國內經濟狀況表達關切，「首要問題是物價，經濟面臨的難題不會因為政權交替就暫時止息」，指示找出物價上升的原因，持續擬定相關對策。他也指出，能源價格上升等因素造成停滯性通貨膨漲，對韓國產業競爭力造成不利影響。

對於受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊大的中小企業及自營業者，尹錫悅表示，若無法迅速提供相關補助，中小企業及自營業者很有可能成為必須請領失業津貼的對象，屆時對國家財政造成的負擔更大，要求盡快執行對中小企業及自營業者發放補助的措施。

韓聯社報導，新執政黨國民力量今天在國會與政府進行磋商後，決議向370萬名中小企業及自營業者發放每人至少600萬韓元（約新台幣14萬元）補助金，且損失補償率將從現行9成提高至全額補償；就225萬戶低收入戶及弱勢家庭，也將發放75萬至100萬韓元應急生活費。

國民力量也建議，在新追加預算中優先補助未列入上期預算補助對象的旅遊業、公演展覽業、航空運輸業及受物價上升影響的農漁民。韓國政府今年度第2次追加預算規模至少33兆韓元，加計上次追加金額共超過50兆韓元。（編輯：陳惠珍）1110511