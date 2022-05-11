宏佳騰「CROXERA M智慧後照鏡」油／電車款不分品牌皆可安裝，一推出即吸引市場討論熱潮，即日起於嘖嘖平台開放限時早鳥預購。為了回饋消費者，首波上線推出超超早鳥3980元預購方案（原價5980元），現享67折、最高省2000元。

宏佳騰表示，「CROXERA M智慧後照鏡」是與MSI微星科技攜手打造，並由全台最大車鏡製造廠健生實業製造，結合智慧科技與雲端應用，藉由後裝方式，讓消費者在不用更換現有騎乘車款下，透過宏佳騰領先業界的車聯網技術享有騎乘速限、預警測速照相等安全防護警示，進一步升級機車族群的用路安全，以及其他如：智慧尋車、騎乘數據統計等功能，車主可藉由手機與專屬CROXERA Edge App進行藍牙連線，未來可透過 CROXERA 雲端達成聯網並可持續擴充功能，享有CROXERA系統更嶄新、更貼心的智慧安全服務。

宏佳騰董事長特助鍾亞成表示，CROXERA M智慧後照鏡自發表後，目前已收到超過1萬4000名消費者需求問卷，充分展現出消費者對於CROXERA M智慧後照鏡優惠的高度關注，同時也顯示車主期望運用智慧科技守護行車安全的重要性。此次因疫情影響物料供應情況，首波以限時限量方式推出，並回饋首波預購者的熱情支持，未來也期待能夠帶給台灣機車騎士更多元、更安全的產品，限時早鳥優惠方案即日起至6月21日在嘖嘖平台登場（https://www.zeczec.com/projects/croxera-m）。

而在溫馨5月，宏佳騰智慧電車也推出購買指定車款專屬優惠，包含購買Ai-1、Ai-3 Comfort與Ai-4 Ever系列車款，即贈送總價值近2000至4000元以上的品牌專屬購車禮、購買商用三輪智慧電車Ai-2 Gather系列車款1萬元現金折扣優惠，搭配最高2萬7300元政府補助（以6月底截止的台北振興加碼汰購重型電動機車補助，加上中央政府補助計算），現在入手超划算。誠摯邀請喜愛宏佳騰智慧電車的消費者洽詢鄰近智慧電車門市賞車試乘，或上宏佳騰智慧電車官網及官方粉絲團查詢。