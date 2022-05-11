楊貴媚曬出合照弔念姜受延。（摘自臉書）

韓國女星姜受延5日因腦出血臥倒在家中，救護車抵達時已是心臟驟停狀態，緊急送醫搶救2天後仍在7日撒手人寰，享年55歲。靈堂設置在首爾三星首爾醫院地下2樓，姜受延在韓國影壇擁有崇高地位，8日靈堂開放以來，包括宋康昊、李秉憲、金憓秀、鄭有美等多位大咖韓星陸續到場致意，今（11日）台灣時間上午9點舉辦告別式，由劉智泰擔任司儀，導演林權澤、延尚昊及演員文素利、薛景求朗讀追思文，楊貴媚、導演蔡明亮也提前錄製影片跨海哀悼。

姜受延在2015年至2017年擔任釜山國際電影節委員長，曾與前主席金東虎參加台灣之夜，台灣影后楊貴媚一早在臉書曬出多張合照寫道：「人生無常，為妳送別，당신을 사랑합니다（我愛你），妳是最優秀的電影藝術家，妳是如此陽光、平易近人、最溫暖的朋友，祝福妳請跟著妳的神，去到美好的天國，妳依然是最耀眼的『女神-姜受延』。妳和我約定的實境節目，沒了妳…沒了妳…」。台北市會電影委員會總監饒紫娟則難過表示：「不敢相信你已經離開我們了，你不只在演藝事業上為韓國爭光，為全球電影人留下典範，你對朋友有情有義、親切隨和，更令人永遠敬佩懷念，祝福你在另一片淨土上也能快樂綻放光芒，一路好走，祝福你。」

薛景求上台致哀悼詞時神情哀戚地表示，1個月前才約好要見面，沒想到就再也見不到面了，「就算這是電影中的1場戲，也是我不想拍攝的可怕畫面」，回憶起1998年合作電影《鱒魚》，姜受延仔細教導著當時幾乎沒有拍片經驗的他，「是前輩給了當時還沒有知名度的我，日後繼續演戲的勇氣與希望」，最後他再度喊「我的朋友、我的姐姐、我的師父。您展現的愛與牽掛、關懷與奉獻，我永遠不會忘記，能師父共事我很幸福。謝謝您，我愛您。還有，我很想您。我是您永遠的助手，薛景求。」而他也在告別式後與鄭雨盛一起為姜受延抬棺上靈車。文素利更是淚流不止地說：「姐姐，一路順風，在這沒說出口，下次見面的話，再一起拍電影吧。」

姜受延4歲就以童星身份出道，不僅是韓國3大典禮青龍獎、百想藝術大賞、大鐘獎的大滿貫影后，更曾憑藉《種女》、《波羅揭諦》分別在威尼斯影展和莫斯科影展奪下影后殊榮，是首位在3大國際電影節獲獎的韓星。她暌違9年回歸演出的《屍速列車》導演延尚昊執導科幻電影《靜_E》也成了她的遺作，有望在今年於Netflix上線。