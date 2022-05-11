國民黨台北市議員羅智強爭取參選桃園市長，5月9日正式遞出辭呈，5月11日辭去北市議員一職。辦公室主任楊植斗表示，羅辦今日（11）正式熄燈，大家收拾完個人物品與議會告別；沒了議員身分、收入與補助，羅為支撐團隊已開始借錢，雖然辛苦，卻也證明了破釜沉舟的決心。

楊植斗今日在臉書發文表示，今天下午開完最後一次大會，團隊成員將個人物品收拾乾淨，羅智強辦公室熄燈，正式與議會告別。

楊植斗指出，羅智強為了爭取桃園市民的認同，已經開始借錢將團隊支撐下去，否則辭職後的羅再也沒有薪水和補助，接下來的選戰會更加辛苦。但正因為辛苦，所以才叫「破釜沉舟」，這般決心，眼下又有誰能做到？

此外，楊植斗強調，羅雖辭職卻仍掛心著選區，在他獲得黨內台北市大安、文山區議員提名後，羅智強才終於安心，他也會秉持「強團隊」的精神在地紮根，強調會與友好的議員合作，服務不間斷。