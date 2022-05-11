俄軍對烏克蘭南部港市敖德薩（Odesa）發射高超音速飛彈

美國國家情報總監海恩絲（Avril Haines）周二告訴國會，美國情報界認為，縱使華府支持台北，但北京正積極設法打造能攻佔台灣的軍隊。

據CNN新聞網10日報導，海恩絲在美國參議院軍事委員會（Senate Armed Services Committee）的聽證會中說，從現在開始到2030年間，中方對台灣的威脅很「嚴峻」。

她不願公開提供美國情報界有關中方攻台的時程細節，只說他們認為，北京正致力有效地讓自身進入就算美國干預，也能奪台的狀況。

不過，海恩絲和美國國防情報局（DIA）局長柏瑞爾（Scott Berrier）警告，美國還不知道，中國大陸國家主席習近平從俄羅斯侵略烏克蘭，還有西方源源不絕地援助基輔中，究竟會汲取甚麼教訓。他們並說，習和中共對俄烏危機的解讀，可能會影響對台的時間表和對策。

此外，海恩絲和柏瑞爾指出，美國認為，要是可能，北京寧可避免和台灣發生軍事衝突。柏瑞爾說，中方寧可隨著時間推移，和平統一台灣，而不要動武。然而，他也強調，台灣從俄烏衝突中得到了一些重要的教訓，而這可能讓台北更有辦法自衛。