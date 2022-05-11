在孕婦界被封為「網紅醫師」的婦產科名醫蘇怡寧，因經常在臉書粉絲團上分享各種資訊替媽媽們解惑而受到歡迎。而日前蘇怡寧才分享一名孕婦私訊求救，稱自己懷孕後期「不小心」跟別人發生關係，擔心小孩基因因此改變而引發熱議。沒想到近日又收到另一名女子告解自己不小心和公公發生關係，而不確定孩子究竟是誰的，讓他及其他網友全看傻眼。

蘇怡寧11日於臉書上PO出一名女子的私訊，稱自己先前有做錯事，所以不確定小孩是先生的還是公公的，而她也知道這樣的行為不可原諒，因此十分抗拒替寶寶檢驗，最後還是鼓起勇氣詢問蘇怡寧醫生「有可能會發現寶寶是來自於公公或先生嗎？可以如此精準區分的出來嗎？」而蘇怡寧為了保護當事人，雖沒完整公開內容，但也親自解釋親子鑑定的判別與做法，透露若要正確分辨孩子是老公還是公公的基因難度的確有點高，不過還是可以透過蛛絲馬跡找到真相，因為「科學就是科學，騙不了人的」，最後他還不忘丟出基因染色體練習題與網友互動。

然而，網友看到這位媽媽的私訊內容後，忍不住歪樓留言「我以為上次懷孕偷吃的案例已經夠讓我大開眼界了」、「我無法認真看蘇醫師的解說，滿腦子都在想怎麼會發生這種事」、「令人驚醒的一篇，這太太也太嗨了吧」、「醫生不只可以當廟公了，這邊也很多藍色X蛛網的素材可以做編劇」、「蘇醫師~秉持專業，臨危不亂，真神醫也」、「我的三觀被震得粉碎，台灣竟然有八點檔的劇情欸！我把你當兒子你卻成了我兄弟」，對於網友超歪的留言，蘇怡寧也忍不住回應「到底我的家庭作業有沒有同學要回答」逗趣的反應再度笑歪眾人。