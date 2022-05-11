台灣高齡人口不斷增加，一名男網友表示，印象中超商店員多是年輕人，但近日去台北大安區的某超商消費，卻發現店員竟是頭髮花白、目測超過60多歲的老人，但對方待客熱情有活力、動作也很積極，讓他忍不住好奇問這樣的狀況很常見嗎？老人是二度就業想賺錢嗎？對此，內行網友說，通常老店員本人就是店長，因為臨時找不到人上班，才自己下去做的，並不是為了錢。

一名男網友日前在PTT上發文表示，他在台北市大安區上班，印象中看到小七店員多以年輕人居多，結果今天中午去超商買東西，卻看到一位白髮蒼蒼的老人家在當店員，目測這位長者應該有60多歲了。

男網友指出，那位店員的服務態度很好，動作非常積極，歡迎光臨也說得很大聲，給人一種不服老的感覺，是一位很有活力的老人家。讓他忍不住好奇詢問「年紀超過60歲還出來工作的人，都是屬於二度就業嗎？」

貼文引起網友討論，「這類型的店員比年輕的店員可靠多了」、「日本很多70歲以上還在工作的人啊！高齡化社會，台灣未來趨勢」、「年輕人流動率大，50歲以上的人雖然學習比較慢，但多比較願意做，而且都可以做很久」、「退休太無聊 做身體健康的啦」、「老人家穩定度夠，畢竟不會翹班」。

另有網友則解答說，這些年長的店員恐怕都與門市高層有關，因為不少超商都是加盟店，曾遇過老闆找不到人上大夜班，或某個特定時段的班，就乾脆自己下去上班。「可能是加盟店出資者，請不到人自己上」、「很多其實不缺錢，老闆閒著就自己下來做」、「有時候是加盟店老闆本人，因為還沒找到新人上班，自己先代一下」。