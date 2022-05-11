疫情升溫確診個案數暴增，許多勞工因確診、匡列居隔無法工作，新北勞工局針對請假、給薪等民眾最常詢問的25個問題，設置線上「COVID-19疫情期間勞動權益QA專區」，解答民眾相關請假、薪資等勞動權益問題。勞工局也將持續宣導，雇主不得拒絕勞工申請「防疫照顧假」、「防疫隔離假」或「疫苗接種假」，或要求改請其他假別、扣發全勤獎金等不利處分。

勞工局長陳瑞嘉說明，民眾確診、匡列隔離後，第一個疑問往往是「該請什麼假？」、「沒有薪資怎麼辦？」也有不少企業詢問「要求員工上班前快篩可否強制、費用誰付擔？」等，因此特別針對可使用假別、薪資權益、快篩、接種疫苗及移工防疫等類別製作QA。

此外，「與確診者接觸，但未接獲衛生單位發的居家隔離通知書，勞工該怎麼請假？」這類常見的熱門問題，陳瑞嘉表示，只要持有電子居家隔離通知書、同住親友「健保快易通」PCR陽性檢測結果截圖，都可作為請假證明文件。勞工因故未能於請假時提供相關證明文件，都能在事後補提。