後疫時代，智慧科技與人力的結合，已成為飯店業不可或缺的未來潮流，台北六福萬怡酒店導入智能機器人，將重複性的標準化工作，由機器人取代，讓現場服務人員透過高科技的協助，能更專注於與客人高互動的服務品質。

人際互動是飯店的核心價值，台北六福萬怡酒店未來規劃將勞動性工作將由機器人代勞，服務人員則可花更多時間與客戶互動。本次導入清消、送餐、接待智能機器人，用於客人交通索引、館內引導、館內各處清消、送餐協助等，除了帶給客戶新奇感外，也可有效提升服務量能，如清消機器人可24小時於館內各處進行定時定點清消作業，用高規格防疫標準，一次可做到紫外線消毒、乾化清潔等多重作業，讓場域更安全。

送餐機器人負責餐點輸送，服務人員能更有時間跟客戶互動、說菜，增進感情；接待機器人則可提供客人旅遊周邊地圖，告訴客人哪裡好吃好玩，還有停車、交通資訊，甚至指引客人至館內及停車場電梯等。除此之外，未來也將與機器人公司合作，有效記錄客戶資訊與需求，建置後端大數據服務資料庫加以分析，與現場服務人員共同協作，洞察客戶需求，提供更精準的客製化服務，讓服務更有溫度。