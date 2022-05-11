衝刺國旅業績，礁溪晶泉丰旅推出「好朋友日」限時買房送餐優惠，2022年5月12日上午9點至5月14日上午8點59分準時開搶，限時開賣72小時、入住溫泉雙人房一泊二食，加贈壽喜燒饗宴吃到飽晚餐及翌日輕日式自助早餐各兩客，每房每晚6,000元起，平均每人3,000元。針對親子家庭客群，另推出日式質感家庭套房一泊一食專案，每房加碼贈送2位12歲以下孩童入住免費，含自助早餐及客房備品，最高總價值14,800元，折扣優惠價6,000元，直逼4折。透過官網訂房加購高鐵享全台最低65折起優惠。

礁溪晶泉丰旅位於礁溪溫泉風景區的中心位置，房間寬敞舒適且備有半露天景觀湯池，頂樓更有可以眺望龜山島風光的無邊際溫泉泳池，是舒放身心的絕佳首選之地，此次「好朋友日」所推出的一泊二食專案除了贈送翌日輕日式自助式早餐外，更要邀請房客大啖極致壽喜燒吃到飽晚餐，無限享用美國下肩胛肋眼牛與丹麥梅花豬肉等兩款主廚嚴選肉品，搭配礁溪溫泉時令蔬菜，繽紛視覺的健康蔬食吧、以及餐後無限享用的Haagen-Dazs冰淇淋，大大滿足旅人們味蕾。快閃期間下訂，入住雅緻溫泉雙人客房還可享平日周日至周四入住免加價禮遇。

針對兩大兩小親子家庭，礁溪晶泉丰旅也推出日式質感泉思溫泉家庭兩中床套房一泊一食專案，每晚同樣是6,000元，獨家贈送2位12歲以下孩童入住免費並含翌日輕日式早餐及客房備品，闔家可以在專屬的半露天溫泉風呂中，樂享極致碳酸氫鈉美人湯泉天倫之樂。