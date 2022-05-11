年底屆滿卸任的新竹市長林智堅雖然曾經說過要「留在新竹」、「要當新竹市的最佳助選人」等語，但民進黨中央有意徵召其參選桃園市的傳言一直沒斷過，如果林智堅決定再披戰袍，6月將是戶籍遷移關鍵月，那麼林智堅11日上午在市議會的施政報告，就被視為是市長任期的畢業成果發表會。

林智堅今天上午在新竹市議會第10屆第7次定期會中作施政報告，這也有可能是他兩任8年市長的最後1次施政報告，當然前言是他接受黨中央徵召至外縣市參選，而必須將戶籍遷出，目前包括桃園市、新竹縣都一直有希望他參選的傳聞。

林智堅今天的施政報告以10個章節為大綱，包括改造城市的初衷、27公里的微笑水岸、設設力導入公共建設、香山．我的故鄉、三明治世代的減壓生活、下了車，我們都是走路的人、交通建設是城市的命脈、1座年輕古城、齊心抗疫，守護家園、未來的新竹。

他說，「改造城市的初衷」是他在2014年競選市長的關鍵起因，希望讓自己的家鄉可以更好，讓市民有更好的生活，很感謝議會對市府對各項市政建設的支持。

新竹公園的再生計畫就是他競選期間的第1個政見，他上任後積極爭取經費整建，1916年就成立的公園，過去被橫跨7個局處管理，市府因此將其改造。其中，2019年重新開園的動物園，雖然接下來受到疫情影響，但2年多來仍吸引了285萬人次的遊客到訪。

此外，林智堅也強調，近8年來完成市民期盼數十年的建設，包含打通公道三、重建市立棒球場、新建市立兒童醫院、推動新竹大車站與新竹輕軌計畫等，也特別感謝防疫期間醫護團隊、志工夥伴、警消、國軍與第一線同仁的努力，才能成功守護竹科產業與所有市民，也盼未來大新竹合併升格讓城市發展更邁進。

時代力量議員林彥甫聽完報告後則表示，假使市長以人為本、以民眾的需求為主，就應在重大施政建設上，如新竹輕軌、新竹大車站計畫、大新竹合併等，廣泛在各區各里舉行說明會、公聽會傾聽民意，而不是像過去幾年都閉門造車，漠視市民的心聲。