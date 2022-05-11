監委王美玉、葉大華指出，台北少觀所近三年濫用「緩懲罰」措施，未依規定處理少年違規事件高達741件，調查發現各少觀所普遍存在「未積極連結外部資源」、「鑑別流於形式」、「法院借提及候送期間過長」等情，導致霸凌、鬥毆、搖房、性霸凌事件盛行，嚴重違反國際人權公約兒少最佳利益及成少分界原則，提案糾正台北少觀所，並要求司法院、法務部、桃園少觀所儘速檢討改善。

監委調查發現，台北少觀所近三年濫用「緩懲罰」措施外，未依規定處理少年違規事件741件，雖稱「以教育取代處罰」，但未依規定落實輔導及整合外界資源，涉嫌美化違規數字。且部分案例涉及管教人員「大管小」、縱容「強凌弱」的偏差次文化，甚至涉嫌掩蓋被害少年遭圍毆成傷等情事，導致所內霸凌、鬥毆、搖房事件盛行，違反公政公約及兒童權利公約揭示之兒少最佳利益原則。

監委表示，桃園少觀所於109年5月發生未滿17歲的葉姓少年在舍房內，遭4人室友以極為殘忍的手段凌虐及性霸凌，該事件雖係所方自行發現，並依規定進行調查、通報，但該所將初次觸法且身形瘦弱、性格內向的17歲少年，與4名年滿19歲法院借提寄押的矯正學校學生（其中1人為年滿22歲觸犯殺人罪的成少犯）關押在同一舍房，亦違反國際人權公約之成少分界原則。

監委強調，在監察院持續調查及各界呼籲下，立法院於108年6月19日修正少年事件處理法，明定少觀所應具有鑑別功能及相關人員應經專業訓練，法務部及司法院亦推動少觀所的改革措施，但經過本案調查，仍發現執行有所落差，要求司法院、法務部應儘速檢討改進。

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