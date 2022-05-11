行政院上個月宣布將擴大辦理50萬戶租金補貼，預計7月起開放申請，但有租屋族認為，部分房東為逃避報稅，不給租客申請租金補貼，租客看的到吃不到。民眾黨立委賴香伶要求內政部，應趁著目前報稅季，結合賦稅署、國稅局稅捐稽徵處加強宣導，並且推廣房東即為公益出租人，引導租屋市場透明化。

賴香伶今天於內政委員會質詢指出，目前財政部通報租金所得作為扣稅戶數為30萬戶，包含包租代管、實價登錄、租金補貼，共已掌握32萬筆租屋資料，再加上社會住宅部分，實際已掌握50萬戶以上，目前擴大租金補貼準備進度為何？

內政部次長花敬群表示，目前全國租屋市場總租屋戶數上看87萬戶，政府已掌握超過50萬戶，超過租屋市場總數的1／2。賴香伶呼籲，行政院和內政部應該要加強推廣稅率優惠政策，讓更多房東可以讓租客申請補貼，並且適時引導稅籍。

賴香伶要求內政部，應該趁著報稅季，結合稅捐單位共同加強宣導，對象包括租屋者跟房東，透過相關制度推動，創造提升租屋品質、稅籍清楚跟減輕負擔等三贏。

加強宣導內容部分，包括房東即為公益出租人，享有綜所稅每屋每月租金收入免稅額最高一萬五千元、房屋稅同自住住家用稅率1.2％、地價稅同自用住宅用地稅率千分之二等3種稅賦優惠，讓更多國人未來可以獲得租金補貼。

賴香伶建議，內政部可以拍短片宣傳三利多，讓更多人對擴大租金補貼有好感，才能讓更多人領到租金補貼。花敬群允諾會加強宣傳政策。