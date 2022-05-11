針對快篩陽性、且有症狀的18歲以下兒少，可能有緊急就醫需求，新竹市即日起啟動「兒少快篩陽24小時一站式服務」，快篩陽且有症狀兒童，只要到新竹馬偕、新竹台大、新竹國泰急診區，包括PCR、醫師看診、領藥或評估住院都可1次完成，馬偕、台大24小時服務，國泰則為上午8時至晚間9時。

衛生局指出，COVID-19多為輕症，但兒童病情轉變較成人更難預料，因應日漸增多的兒童患者，可能有緊急就醫需求，市府協調新竹馬偕、新竹台大、新竹國泰，結合護理師、藥師、行政人員組醫療團隊，為有症狀的快篩陽性兒少啟動特別服務。

衛生局強調，若遇兒童快篩陽，且出現發燒或呼吸道症狀，新竹馬偕、新竹國泰醫院的急診區都能為兒童進行PCR採檢，並直接由小兒科醫師現場診療、評估是否需住院，或可直接領藥回家照護。而馬偕與國泰同時更增設「兒童PCR窗口」，分流更便利、讓家長放心。

市府指出，新竹國泰下周一（16日）起，也整合婦產科，開設置婦幼防疫專診，讓快篩陽性孕婦、快篩陽兒童與一般民眾分流就診。