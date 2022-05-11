台灣本土新冠疫情燒進演藝圈，許多藝人陸續確診，因為表演特殊性質，許多藝人工作時將口罩拿下，增加不少染疫風險。從黑澀會美眉出道的丫頭（詹子晴），近年副業經營有成，年僅33歲就擁10個副業，年收高達千萬元，今年還將規畫往電商發展，堪稱「演藝圈最強老闆娘」，平常形象總是正面活潑的她，近日在社群平台沉重發文，婉拒和民眾合照，表示如果家人因她確診染疫，她會無法原諒自己。

詹子晴在社交平台發文，談起疫情，她說很多人都覺得確診只是小感冒，打了疫苗被傳染也沒關係，現在的規範鬆綁，密切接觸者不會被匡列，讓許多不知情的人曝露在危險當中。詹子晴擔心家人安危「家裡有生病的長輩，我每一天心理壓力都巨大，如果是因為被我傳染的，結果重症離開怎麼辦？我一輩子都會有陰影，不會原諒自己」，表示因為疫情感到了巨大壓力，不想因為自己影響到別人。

詹子晴直言：「很多人真的沒辦法換位思考，確診了還到處趴趴走。」，將自己和別人都置於危險之中，她也坦言自己很羨慕每天在外正常生活的朋友，正常在外聚餐、玩樂，新聞上有許多人確診但都不擔心自己，反而造成別人困擾，即使越來越多人確診，詹子晴還是會小心防疫、減少與家人確診，她不免有些灰心「可能遲早還是會被傳染，但我真的希望這一天不要來，我希望我的家人都很平安」，為了家人健康，她也只能忍痛拒絕粉絲的合照請求，呼籲大家先別找她拍照「想跟近期在路上遇到求拍照的大家說，請見諒」。