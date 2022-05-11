這陣子疫情嚴重，大部分學校為了避免大型群聚，便由實體轉為線上上課。通常一進到課程中，學生都會將麥克風及相機關閉，避免影響到老師講話。日前，一名女大生發文表示自己在遠距上課時，因沒關上麥克風上廁所而鬧出糗事。貼文一出網友紛紛笑翻，甚至有人開玩笑說「如果是我會直接轉學」。

原PO形容自己上得太入迷，發出很大的聲音。(圖/翻攝自「Dcard」)

一名女網友在論壇「Dcard」發文表示，她當天早上在進行遠距上課，自己以為有把視訊軟體的麥克風關掉，就直接去上廁所。她形容當時因為憋的有點久，想讓自己有得到解放、過隱的感覺，所以在上廁所時她便深呼吸、吐氣，還上得特別大聲，結果她在洗手時，發現有不少同學LINE她「欸妳可以把麥克風關掉嗎？」她才驚覺麥克風根本沒有關，讓她忍不住大叫「Oh, my 觀世音！」。原PO事後回憶，當時教授講話聲音越來越大，讓她不禁狂冒冷汗「是因為怕被我的聲音蓋過嗎？」。

大家記得以後上廁所前先確認麥克風關閉了沒再去。(示意圖/Shutterstock)

文章一出引起網友熱烈回應「大型社死現場」、「建議休學」、「幸好不是開到鏡頭」、「我最怕這種場面，所以會一直確認到底有沒有關好麥克風」、「好這ASMR公開表演，男同學都臉紅了」、「不是欸這真的尬爆了 我雞皮疙瘩都起來了」。但也有不少人安慰原PO「沒差啦！ 尿尿而已，不是放屁之類的， 想開點就好」、「假裝是在裝水就好」、「你不尷尬，尷尬的就是別人」。