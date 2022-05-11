高爾宣（左）與高爾賢合作拍攝〈Drowning〉MV。（龍大謝提供)

高爾宣在ＭＶ中倒坐機車後座。（龍大謝提供)

高爾宣OSN預計下半年發行第3張個人專輯，最新單曲〈Drowning〉找來當導演的哥哥高爾賢助陣，他說：「跟哥哥工作的時候會很密集的溝通跟傳達想法，有時候雖然會有小火花，但哥哥就是很懂我，我們會很快的找到一個平衡點，哥哥會想辦法把我想講的用影像呈現出來。」高爾賢則鼓勵OSN說：「做你熱愛且擅長的，不要去在意那些酸言酸語，撇開工作後我們就是家人，我們一直都在。」

高爾宣為了讓新專輯概念更清楚的呈現，與身為導演的哥哥高爾賢討論如何把歌曲跟影像結合更緊密，高爾賢提出三部曲的想法：「聽完OSN的歌曲及創作理念，我們用〈Circles〉這首歌曲當作首部曲，影像的設計上使用綁架來講述一種心理狀態，用一望無際的道路來表達掙脫，重向自由。每一趟旅程都有一個故事，或許是開心、刺激、傷心，到二部曲〈Drowning〉這首歌雖然激昂，但歌詞表達是卻是憂鬱的，我們討論過後，決定讓爾宣在海中中央只能靠車門的浮力支撐身體重量的展現出無助感，讓浩瑋趴在沙灘與海浪的交界線貼地呼吸著，他隨時都有可能嗆水或吸到沙子的窒息感，爾宣及浩瑋的演出讓我覺得〈Drowning〉這首歌就是看他們二個互相較勁拉扯展現情緒。」

導演在三部曲的MV裡，設計一些比較危險的動作，在首部曲〈Circles〉有讓OSN矇眼倒坐機車後座，二部曲〈Drowning〉則讓OSN在海裡漂浮、李浩瑋貼著沙地唱歌；高爾宣百分百信任導演，他說：「我們小時候，我們家都很愛出去玩，也會做一些比較瘋狂的事情，現在跟哥哥合作拍MV，更多瘋狂的想法都可以放在我的MV裡面嘗試，可以跟哥哥一起做有趣好玩的事情，很像回到小時候。」

高爾宣也談到與李浩瑋的合作，他說：「有次活動遇到，就聊天啊，覺得他的個性跟我有點像，是屬於慢熱型的，我很欣賞他的純粹，李浩瑋人就是很簡單，而且他很多想法跟遇到的問題都跟我蠻像的，所以從上張專輯的doubt開始合作，我覺得蠻有默契的，就一直延續到Drowning。」二人這次一起拍攝〈Drowning〉MV，雖然在海裡泡了將近一小時，但因為二人都很喜歡海，所以二人一直看著海傻笑，一點都不覺得辛苦反而特別開心。

高爾宣今年大多待在錄音室創作，不然就是去健身跟健行，他的體脂肪目前是14％，腰圍也直逼28吋，希望在發片前把身心都調整到最佳狀態，他說：「我的摩托車很久沒發動了，近半年不管去哪裡我都是ubike＋ 走路 ，也很少搭計程車除非是工作或趕時間，我每天大概走10公里左右，我真的很喜歡走路建行，可以一邊思考一邊放鬆，我感覺心靈開始變老了。」