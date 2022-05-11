年底桃園市長選舉，相較民眾黨確定提名立委賴香伶，國民黨和民進黨至今人選遲遲無法確定。據一份最新民調顯示，民進黨若推派前立委鄭寶清參選，支持度都贏過國民黨和民眾黨。

國民黨年底桃園市長選舉提名陷入混沌，在可能人選中，台北市議員羅智強日前遷籍桃園並宣布辭去北市議員，展現參選決心，同樣爭取參選提名的還有市議長邱奕勝力挺的立委呂玉玲，黨內也傳出最後可能徵召民調最高的立委魯明哲。民進黨在桃園的佈局，雖不像國民黨那般白熱化，但也有輸不得的壓力，多位可能人選都被點名，包括衛福部長陳時中、駐美代表蕭美琴和立委鄭運鵬、前立委鄭寶清等。

據山水民調公司針對桃園市長民調結果顯示，鄭寶清獲30.7％支持，羅智強緊追在後為27.6％，賴香伶僅為12.2％，「無法選出任一」為29.6％。從政黨支持傾向看，民進黨支持度30.5％，國民黨21.4％，民眾黨14.3％，「不偏任何政黨」為25.4％，顯見桃園在市長鄭文燦經營八年後，以往「藍大於綠」基本盤已轉變為「綠大於藍」。

山水公司的民調於4月21日至23日，以桃園住宅電話系統抽樣加尾2碼隨機訪問，調查對象為戶籍在桃園且滿20歲的成人，共完成1078個有效樣本，誤差在95％的信心水準下為正負2.99個百分點。

此外，民眾黨日前桃園市長初選委託求真和十方兩家民調公司調查，三黨候選人皆和桃園具地緣關係；「十方」的民調顯示賴香伶支持度11.3％、呂玉玲16.7％、鄭運鵬23％；「求真」則顯示，賴16.5％、呂18％、鄭23.4％。

從各方近期所做的桃園市長民調趨勢來看，雖然在民調上，擁有知名度和網路聲量的人有高支持度，但不一定反應在得票率，反而選民似乎對於地方的連結及在地深耕的候選人有更深認同。