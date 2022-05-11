花蓮高工化工科學生不只參加科展，連獲3獎，求學3年期間，陸續取得化學丙級、化工丙級與化學乙級技術士三張專業證照率，獲證率高達100％，校方期盼學生未來持續培養實事求是的精神，成為一名科學家，替台灣爭光。（花蓮高工提供／羅亦晽花蓮傳真）

國立花蓮高工近年於全國各競賽及證照考取均有卓越成績，其中，化工科學生近日參加科展，將所學知識用於日常生活，連獲3獎，且求學3年，取得化學丙級、化工丙級與化學乙級技術士三張專業證照率高達100％，增加技優甄審入學資格，校方期盼學生未來持續培養實事求是的精神，成為一名科學家，替台灣爭光。

花工表示，化工科學生，今年參加第62屆國立暨縣市公私立高級中等學校東區科學展覽會、2022年嘉藥盃全國高中職專題製作競賽，及2022光宇盃全國高中職專題競賽，並在3項賽事中，榮獲佳績。

科學展覽會會部分，化二甲黃品瑜與林宥均藉應用分析化學定量方式，針對咖啡烘焙程度、沖煮溫度、豆子研磨粒徑大小、豆子處理法及萃取階段等5個變因，對咖啡酸鹼度、顏色變化及抗氧化活性進行研究，得到優勝；林于靖與彭奕勳 則是利用藍晒反應需紫外線催化的化學原理，檢測日常生活中防紫外線產品的遮蔽效率，期望找出簡單、有效的方法攔截、遠離紫外線，避免對人體產生傷害，獲佳作成績。

花工表示，嘉藥盃部分，則由化三甲張柏恩、潘廷桀、張建軒、郭峻彬等4人，利用電化學原理改變電極材料、控制電流及電壓，再進行電解形成次氯酸水的研究探討，榮獲銀牌。何筱君、廖芷儀、李婕等3人，則是為增加水硬度（鈣鎂離子含量）及鈣含量測定的準確度，使用EBT、MX及NN等藥劑，進行鉗合滴定的相關研究，得到佳作。其中，李婕日前透過繁星入學管道，錄取國立臺北科技大學化學工程與生物科技系。

化三甲潘廷桀、張柏恩、何宇凱、何筱君、廖芷儀、陳佳宜、張建軒、郭峻彬等8人，以提升製作抗疫神液「次氯酸水」的電解效率為研究主題，切合疫情時事，具實用性，獲光宇盃評審青睞，得到評審創新獎。

校長黃鴻穎表示，化工科除在競賽中有卓越成績，111級準畢業生自2019年入學，雖受疫情影響，許多課程無法實體練習，但在求學3年期間，仍依序通過「化學丙級技術士」、「化工丙級技術士」及「化學乙級技術士」證照考試，獲證率高達100％，取得證照的學生，其技優甄審入學亦增加15％資格，盼學生在紮實的栽培下，能培養實事求是的研究精神，進而成為一名科學家，守護台灣。