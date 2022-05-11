《全明星觀察中》第二季由邱勝翊、邱宇辰、郭泓志、潘君侖等人合宿。（MyVideo提供）

邱勝翊、邱宇辰兄弟倆在生活中常鬥嘴。（MyVideo提供）

邱勝翊、邱宇辰兩兄弟近日接受MyVideo專訪，提到參與《全明星觀察中》第二季的過程，原本就愛熱鬧的邱勝翊，獲邀參與節目時就很期待和大家合宿的感覺，自認是很棒的室友，「因為我是很隨和的人，基本上都會以大家的意見為主。」

談到和合宿夥伴相處下來的感受，邱勝翊表示郭泓志常常出其不意講一些冷笑話，而潘君侖就像大家的小領隊，「這幾趟剛好都在宜蘭錄製，他熟門熟路的。」他也稱讚弟弟邱宇辰最能炒熱氣氛，「有他在就絕對不會冷場。」邱宇辰則是第一次見識到郭泓志的幽默感，「我發現郭哥是我們的幽默擔當。」

邱勝翊認為節目看點不只是合宿，對他來說更重要的是能有許多初次嘗試的新體驗，「例如下田、採茶、做菜等，也因為這些經驗，更讓我們能感同身受各行各業的辛苦。」讓他更懂的珍惜當下，也能真正放慢腳步、好好過日子。被問如果可以設計節目任務會想做什麼呢？他表示自己很愛解謎類型的遊戲，「想設計密室逃脫的闖關環節。」邱宇辰則想設計耍廢放空任務，笑喊：「 看誰能廢多久、放空多久。」

談到自己私下是否習慣合宿，有沒有特別擔心的事情？邱宇辰自認是需要獨立空間環境的人，「但這次節目，其實更像在自己家，只是多了很多鏡頭，紀錄跟家兄（邱勝翊）的日常。」至於是否有與合宿夥伴發生意見不同的時候？邱勝翊與邱宇辰坦言，大家相處都很融洽，只有兄弟間常互相鬥嘴，邱宇辰笑說：「唯獨自己哥哥，其實不需要調解，因為這是日常。」《全明星觀察中》第二季每周日晚上十點在MyVideo線上獨家首播。