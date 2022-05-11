根據衛生福利部統計顯示，每年約有1萬件性侵害案件被通報，但據各國近年的調查報告指出，80％以上的性暴力案件沒有報案，多數國家未報案的比例更超過9成，現代婦女基金會每年發起反性侵害預防倡議行動，今年以「相信 現在發聲」為活動主旨，策畫《迴路》行為藝術攝影，也計劃發展以被害者角度寫成的私小說，邀請社會給予同理，幫助被害者願意說出來、接受協助以重啟人生，也才能使加害者面臨法律的審判。

現代婦女基金會執行長范國勇表示，各國研究和台灣的經驗相似，被害者可能曾嘗試向身邊親友透露，但卻遭到質疑或負面回應；相關新聞事件下的酸民留言，也讓被害者常常面臨極大的身分曝光和被質疑的壓力，而不願或不敢對外求助。台灣近年來沒有全國性的未報案統計數據可參考，但若以每年約1萬件的通報，再參考國外數據來推估，一年發生的性暴力案件可能多達3萬至20萬的犯罪黑數，社會各界應投入更多關注。

而就現代婦女基金會近3年的服務數據中看見，願意向基金會尋求協助的受害者中，仍有1／5在案發半年以後才正式求助。范國勇表示由於社會大眾不了解性暴力事件的發生情境，經常帶著「性侵害很少發生」、「對方形象很好，不可能會做這種事」、「好女孩不會發生這種事」等刻板印象；另一方面許多案件也顯示，加害人其實就存在我們身邊，形象可能很好、地位崇高，或是看起來和藹可親、老實憨厚，社會的迷思讓經常被加害者利用而得以持續犯案。

《迴路》取自性侵事件對被害者造成的身心創傷、生活困境與社會溝通互動的障礙，都像是無限迴圈，讓發出的求助訊號無法好好被傳達出去，而影響後續的復原旅程，基金會後續並將結合文學及平面攝影作品舉辦展覽，邀請社會大眾從願意相信，進而理解被害者困境，也希望民眾能以實際捐款支持「展心復原計畫」，讓基金會長期幫助受害者踏上復原之路。