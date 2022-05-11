產險公會昨建議，各產險公司處理防疫保單理賠時，可納入「數位新冠病毒健康證明」替代書面診斷證明書，交由產險公司對理賠各自解讀、表述；承保防疫保單達200萬張的富邦產險今核准了，將聽從産險公會建議處理，以「數位新冠病毒健康證明」作為醫師出具的診斷證明書的替代文件，來辦理理賠申請作業。目前統計包括富邦產險在內的六家保險公司，均同意以數位健康證明取代診斷書。

富邦產險表示，考量減輕醫療院所行政作業負擔，減省醫療量能及社會成本的耗費，才於今做了這項決定，不過，富邦產險仍保留事後查核權。

目前核准數位健康證明替代書面診斷證明書的產險公司，除了最先表態的旺旺友聯產險外，還包括國泰產、新光產、南山產、中信產等，不過，最關鍵的還是富邦產險同意數位健康證明，等於累計市面上有超過一半以上的防疫保單，都可用數位健康證明來申請理賠，也帶動其他產險公司跟進的效益。

據了解，每天確診神人數持續攀升，產險業面對幾百萬張防疫保單，原本想堅定立場，依照保單條款進行作業，不再從寬認定(數位健康證明)，即法定傳染病要有醫療院所的確診診斷證明書才啟動理賠；不過，金管會主委黃天牧的一句話，「財務赤字(fiscal deficit)可以改善，信任赤字(trust deficit)則難以彌補」，讓產險業態度軟化。

根據金管會統計，從今年截至5月9日止，防疫保單理賠件數達2.79萬件、理賠金額新台幣10.81億元，平均一件理賠3.8萬元。而市售防疫保單超過百萬隨防疫保單理賠潮逐漸顯現，金管會也首次公布，共有12家產險公司銷售防疫險，其中，有2家賣破百萬件，3家賣50到100萬張，2家30當到50萬張，30萬張以下有5家。