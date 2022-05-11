來自台灣的冷凍鳳梨釋迦進軍新加坡，鳳梨釋迦經急速冷凍後外銷，品質穩定，口感有如冰淇淋。新加坡台灣貿易中心近日在當地地鐵站及公車打廣告宣傳，盼提升鳳梨釋迦知名度。

繼日前上架日本超市後，台灣冷凍鳳梨釋迦近日也進軍新加坡市場，在當地一家連鎖超市販售。新加坡台貿中心指出，這家超市業者共引進4.68公噸冷凍鳳梨釋迦。

台貿中心透過臉書發布影片介紹鳳梨釋迦如何種植、栽培、加工、消毒和包裝以延長保存期限，同時在新加坡武吉士地鐵站及公車打廣告宣傳，盼提升鳳梨釋迦在當地的知名度。

台貿中心表示，4月底開始在地鐵站、公車可看到這些廣告；地鐵站廣告將維持4週，公車則是8週。

駐新加坡代表梁國新日前在拓銷活動上表示，台灣利用創新科技讓鳳梨釋迦成功銷售海外，其中包括開發「全果冷凍鳳梨釋迦」技術，催熟後急速冷凍，搭配真空包裝延長銷售期，以拓銷更多海外市場。

梁國新指出，鳳梨釋迦經急速冷凍後，品質穩定，消費者將果實放在室溫下30分鐘，就能享用。冷凍過後的鳳梨釋迦吃起來口感有如冰淇淋。

除了冷凍鳳梨釋迦，新加坡另一家超市業者近期也引進新鮮的台灣鳳梨釋迦銷售。

近10年來，中國是台灣最重要的鮮果外銷市場，但去年突然以檢出害蟲為由，禁止進口台灣鳳梨、釋迦等水果。為此，行政院農業委員會積極開拓新市場，並透過冷鏈關鍵技術，延長鳳梨釋迦保存期限，以擴大中國以外的外銷市場，目標為5000公噸。（編輯：馮昭）1110511