上個星期在辦公桌上看到一份禮物，三角型瓦楞紙盒，外觀實在看不出是什麼東西。

底部貼著清華大學校長室的標籤，心想，會不會是賀陳校長告別清大的紀念禮品？但長這個樣，到底是什麼？

盒子不好拆，忍不住破壞了一角，這才拉出兩雙襪子來。襪子！？嗯，真的是兩雙襪子。但為什麼是襪子？難道是校長暗喻，他終於可以舒舒服服的「走」嗎？

翻翻盒子，找到一張解謎小卡片。

校長是這麼說的：

「足下，是古人稱呼相知敬重的朋友。

在過去八年中，得自足下許多點提支持，珍惜在心。

清華人推崇行勝於言，清華大學的校訓源自「天行健，君子自強不息」，而千里之行，始於足下。

紫色是清華的校色，白色是輔色，設計了兩雙利於行的襪子，以念足下對清華之情。

也讓我們互相勉勵，常常運動，日行萬步，行所當行。」

簡單幾行字，果然充滿玄機。藉一雙襪子，先是表達對朋友的敬重。話鋒一轉，把襪子和清華校訓精神掛上連結。接著用襪子註記了清華的顏色，最後又叫你穿上襪子，好好運動，「行所當行」。

最後這句如同當頭棒喝。處在這個多變、詭譎困惑、利害相交的世間，有時難免對前路感到困惑。一句「行所當行」的交代，讓人在迷霧中猛然醒轉。

與賀陳校長認識，是近三年的事。因緣巧合有數面之雅。他詢問我一些關於校內音樂廳、活動和建設的事。我所知有限，提供了一些建議，介紹了一些人，不知道能幫上多少忙，份量可以稱得上「足下」。

想想這輩子和清大緣份綿長牽連，雖然沒有做成「校友」，現在總算做了「校長友」，心裡還是蠻開心的。記得三十多年前念大學，校長大得像神一樣；不知不覺，可以和校長稱兄道弟玩自拍了。而下一任校長，年紀竟是老弟了。歲月就是這樣，該到就會到。且穿上襪子，套上靴子，能走多遠，就走多遠吧。

作者為廣藝基金會執行長

照片來源：作者提供。

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