俄烏戰爭逾2個月，俄羅斯9日在首都莫斯科的紅場舉行勝利日閱兵。港媒評論表示，俄羅斯總統普丁演說中提到，西方試圖篡改第二次世界大戰的歷史，煽動俄羅斯恐懼症、歌頌叛徒，可見普丁對美國將俄羅斯當作戰略對手，藉以分裂歐洲的作為非常不滿；這場戰爭短期內不可能停火，而歐洲為了俄羅斯問題彼此不同調，整個歐洲已走向分裂，二戰後的歷史恐被改寫。

香港媒體《中評社》今日（11）評論引述稱，《俄羅斯新聞社》7日發表之文章，強調勝利日的紀念活動具有全新的意義，更稱其將為俄羅斯乃至整個世界拉開新時代的帷幕；俄羅斯9日在莫斯科紅場舉行閱兵式，普丁發表演說，強調西方試圖篡改第二次世界大戰的歷史，煽動俄羅斯恐懼症並歌頌叛徒。

對此，評論分析，俄烏戰爭後歐洲與俄羅斯的關係出現極大震盪，近日俄羅斯駐波蘭大使出席相關紀念活動時，在波蘭首都華沙蘇聯烈士墓敬獻花圈，被當地極端分子潑灑紅油漆；法國舉行紀念活動時，也史無前例的未邀請俄羅斯參加，顯見整個歐洲已走向分裂，第二次世界大戰歷史已被重寫。

評論認為，美國及其領導的北約，把俄羅斯當成戰略對手，並試圖以此來分裂歐洲。俄烏戰爭爆發後，北約成員們更源源不斷的送烏克蘭武器，北約高級將領更進入烏克蘭親自指揮戰鬥；可見這場戰爭短期內想停火，幾乎不可能，歐洲也將走向更極端的分歧，現代冷戰已開始。