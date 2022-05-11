美股企業第一季財報，截至4日S&P500企業已有近七成公布，獲利與營收表現優於預期家數接近80％與74％，整體獲利成長率預估9.7％，進一步觀察各產業獲利預估成長率，增速高於10％產業依序為能源261％、原物料43.8％、工業39.5％、不動產24.4％、健康照護17％、資訊科技13.2％、公用事業11.4％，顯示在經濟基本面與獲利動能健康下，仍有助風險性資產表現。

群益美國新創亮點基金經理人陳沅易表示，儘管今年來在國際政經局勢動盪、通膨與升息壓力影響下，美股波動放大，不過整體來看，鑒於美國經濟仍穩健復甦，就業狀況改善，企業獲利動能仍佳。同時又擁有眾多競爭力強勁的全球型指標企業，因此仍看好美股後市表現。自3月聯準會（Fed）啟動升息後，5月也如預期再升息2碼，隨升息路徑明確，且偏鷹程度似已見頂，對金融市場而言，利空出盡意味相當濃厚，有助帶動市場投資氣氛。

科技股方面，雖然今年來科技股修正幅度明顯，但基於全球科技創新趨勢並未受到疫情或地緣衝突影響，包括電動車、AI、5G應用等，持續是各國致力發展的重要領域，美國扮演領頭羊角色，相關企業成長性及獲利性仍值得期待。如雲端產業軟硬體與資訊安全領域族群，預期企業端資本支出相對穩健，長期發展趨勢料持續向上，可持續多加關注。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵指出，在市場購屋需求強烈下，美國待售屋庫存水位依舊偏低，3月新屋開工與營建許可數據，雙雙優於市場預期，顯示即便房貸利率攀抵十多年新高，但美國房市基本面依然強勁，房屋供應吃緊，將持續支撐房市及相關投資標的表現。

因科技演進及大眾聯網需求持續增長，技術、平台資料中心不可或缺，偏科技型年獲利成長上修，相關REITs價格成長空間可期，成為美國地產不容忽視的投資板塊。建議伺機透過美國地產ETF來佈局，一舉網羅美國地產的多元投資契機，掌握穩健收益來源，也有助平衡通膨趨勢下帶來的投組波動。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕認為，生技醫療產業基於企業營運依舊穩健，EPS預估值並未遭下修，加上類股長期與利率走升關聯度低，也陸續吸引資金回流配置。後市隨升息議題與軌跡逐步明朗，不僅美股表現可望回穩，醫療保健與製藥等大型價值股也更為有利，加上人口老化趨勢驅動下，醫療照護與用藥的需求不墜。

另生技醫療產業併購與IPO活動熱絡，有助驅動產業發展，且美國在生技醫療領域持續扮演全球領頭羊角色，新藥與新技術研發的創新動能強勁，產業基本面穩健及成長性俱佳，可望吸引資金配置，有利醫療族群表現，中長期仍可期待。