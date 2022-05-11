證交所表示，第二季第一上市公司（KY股）線上財務業務說明會，預計於5月17日舉行，目前只有福貞-KY（8411）及淘帝-KY（2929）二家KY股於證交所場地舉行財務業務說明會。

證交所說，此次說明會採線上直播方式辦理，將不開放現場民眾進場，投資人可於會議前一日透過網路表單提問。