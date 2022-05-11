福貞、淘帝二家KY股5/17證交所辦財務說明會 14:552022/05/11 工商 呂淑美， Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，第二季第一上市公司（KY股）線上財務業務說明會，預計於5月17日舉行，目前只有福貞-KY（8411）及淘帝-KY（2929）二家KY股於證交所場地舉行財務業務說明會。 證交所說，此次說明會採線上直播方式辦理，將不開放現場民眾進場，投資人可於會議前一日透過網路表單提問。 興櫃公司業績說明會 三公司5/16登場 鹽埕區城中城原址新建公園說明會 #淘帝-KY #福貞-KY #證交所 #說明會 #財務業務說明會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》康控-KY第1季每股虧1.42元 信用損失26.3億元擬對策 09:282022/05/11 財經 《熱門族群》首季財報 廣華-KY每股盈餘1.62元、橙的1.04元 08:282022/05/10 財經 上銀、飛捷 法說題材抗跌 04:102022/05/10 證券．權證 權王早盤回神 力積電給力 多方拚守萬六 10:232022/05/11 財經 KYMCO VJR搭載重機安全規格 04:102022/05/10 時尚消費 展望佳 長榮、慧洋權證續航 04:102022/05/11 證券．權證 《盤後解析》萬六歷劫歸來 後市觀察2件事 14:192022/05/10 財經 陸封控影響 僅73家創高 04:102022/05/11 產業特刊 多殺多 融資追繳萬箭齊發 04:102022/05/10 財經要聞 IC設計族群 吹反攻號角 04:102022/05/11 證券．權證 《熱門族群》大陸封控有多傷 網通營收會說話 14:392022/05/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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