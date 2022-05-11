今(11)日立法院衛環與經濟委員會等聯席審查《溫室氣體減量及管理法》修正草案，根據環保署盤查統計，碳費初期徵收對象約1.5億噸的溫室氣體，不排除訂出碳費的費率累進機制，甚至計算公式。

民進黨立委郭國文表示，環保署曾經對外表示每公噸碳費徵收新台幣100元，而倫敦政經學院則認為台灣應該每公噸徵收10美元，2030年甚至到98美元，我們針對碳價的遞增路徑、累進機制都應該納入。

環保署長張子敬表示，現在採取碳費先行，因為要先讓碳有價化，也會配合碳額度的交易，初期徵收的量約1.5億噸溫室氣體，約占全國排放5-6成，費率目前還沒討論，經濟工具要先看執行成果，如果達不到就要檢討，未來可以來考慮納入遞增和累進機制，甚至訂定公式出來。

環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，現階段已經在執行碳盤查工作，初期徵收的1.5億噸至少為287家排碳大戶，但可能還會再多一點。