賴男去年2月登記結婚，妻子控告他新婚夜忙在網路約炮，4個月後與「前女友」復合，5個月後劈腿薛女；此外，網路足跡遍及交友APP四處約炮，與7女對話露骨、互傳不雅照，侵害配偶權益，她怒向老公求償100萬、「前女友」及薛女各70萬及30萬元，法官以賴男「一而再、再而三」判賠100萬、兩女各賠償3萬，但各與賴男有一方給付即可，全案仍可上訴。

賴妻向法院提起民事損害賠償訴訟，控告丈夫在去年2月18日與她登記結婚，搬進她住處同住，居然當天深夜就忙著到交友APP四處約炮，網路足跡遍及各大交友APP，甚至從兩人交往到結婚當天，不斷劈腿。

賴妻指控，老公在新婚隔天就「半失聯、失蹤」，封鎖與她的臉書、IG等通訊軟體，偶爾會用Line回應，她只能用手機傳簡訊給他，多次要求他履行同居義務，他都置之不理。她在110年6月25日自老公的「前女友」處得知，老公早在2019年5月就與「前女友」復合了，兩人直到110年4月中都還有性關係。

賴妻說，她在臉書搜尋賴男的網路蹤跡，竟發現薛女不但在臉書貼文標註賴男，還放閃秀恩愛，表明兩人搬新家，「要過真正的2人世界」，女方親友紛紛留言祝福，貼照內桌上有賴男的手錶、香菸及保健食品等；薛女在生日貼文，還秀出賴男照片，暱稱為「親愛的」。

賴妻說，她在110年7月2日晚間用Line傳訊息給薛女的妹妹，豈料，薛妹竟稱賴男為「姊夫」，甚至薛女也親自證實，兩人在交往，而且打算結婚。

此外，賴妻還拿出網路截圖，證明老公從婚前到婚後到處在交友APP與7女約炮，不但對話露骨、還互傳性器官照片。

賴妻以老公與「前女友」、薛女有不正當男女交往關係、還在交友APP與多名女子約炮，嚴重破壞她婚姻圓滿狀態、侵害配偶權，導致她身心飽受打擊，對老公、「前女友」及薛女提起請求損害賠償訴訟。

賴男否認外遇，辯稱薛女是他的直銷上線，他與「前女友」、薛女都沒有發生性關係，還供稱夫妻登記結婚當天就不歡而散，他已向法院訴請婚姻無效。

「前女友」則辯稱，她不知道賴男已婚，未看過他的身分證件，也未聽賴男提過，得知後就跟他沒任何關係。薛女說，她與賴男是直銷公司上下線關係，她只有服務健康食品輔導。

法官認定，賴男與妻已登記結婚，兩人有婚姻關係，薛女及「前女友」是在不知賴男已婚狀況下，過失行為侵害賴妻的配偶權；而賴男卻是「一而再、再而三」的故意行為，判賴男賠償精神撫慰金100萬元、「前女友」賠償3萬元、薛女賠償3萬元，而「前女友」及「薛女」各是過失侵權與賴男的故意侵權而對賴妻造成傷害，兩女各與賴男有一方給付，另一人即可免給付。

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