110年桃源區射耳祭。（擷取桃源區長謝英雄臉書）

今（11）日原民議員賴文德在總質詢時特別當面致謝，並邀請陳其邁屆時出席盛會。（柯宗緯翻攝）

高市原民會主委阿布斯表示，市長打著「兩年拚四年」會做事的招牌，底下的首長必須更加倍努力，幾次看到原民議員支持市長，跟原民會互動及溝通上給很多建議，可見議員被市長用心給打動。（柯宗緯攝）

睽違7年，高雄市桃源區再次主辦第19屆全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽及運動會，原本活動將於5月12日至5月14日登場，但因疫情延至9月。高雄市長陳其邁力挺下，挹注500萬元經費，今（11）日原民議員賴文德在總質詢時，特別當面致謝，並邀請陳其邁屆時出席盛會。

關於射耳祭由來，高市原民會指出，早年布農族男人戰鬥與狩獵技巧的一種訓練活動，透過部落長老、勇士指導部落的後輩打獵跟作戰，以前是專門射鹿的耳朵，是因為鹿的耳朵比較大，男子在教導男童狩獵技巧的時候比較容易射中。

原民會表示，射耳祭約在每年的4、5月間辦理，部落裡所有男性族人到祭場舉行祭儀，女性則不能參加，祭儀的過程會經過獵前槍祭、射耳儀式、分肉與祭骨儀式，以及報戰功酒宴等幾個流程。不過，今年因疫情將延至9月舉行，詳細時程尚未出爐。

日前桃源區長謝英雄與原民議員賴文德，向市長陳其邁爭取射耳祭經費，陳其邁一口氣答應給500萬元，陳其邁唯一要求是「一定要邀我出席」，令族人相當感動，沒想到市長這麼大方，因此將為市長製作全套的布農族傳統服飾，讓他屆時穿上參加活動。

射耳祭為全台9個布農族鄉鎮輪流舉辦，今年輪到高雄市桃源區。過去出席活動的長官多為地方主委、副縣長，陳其邁今年9月若出席的話，將是層級最高的一位，因此也讓原鄉認為備受重視。

對此，高市原民會主委阿布斯表示，市長打著「兩年拚四年」會做事的招牌，底下的首長必須更加倍努力，幾次看到原民議員支持市長，跟原民會互動及溝通上給很多建議，可見議員被市長用心給打動。