口服抗病毒藥物的條件。（圖／指揮中心提供）

日前新北一名20歲孕婦染疫後病逝，各界關注孕婦是否適用抗病毒口服藥。中央流行疫情指揮中心今宣布，即起將孕婦列入適用輝瑞口服藥Paxlovid範圍，至於默沙東口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir），目前研究顯示不適用於孕婦，因此未開放使用。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，昨天下午與婦產科醫學會、周產期醫學會進行專家會議討論，由於國內外資料看起來孕婦感染演變成重症風險較高，且可能有潛在慢性疾病，但根據現階段文獻資料，懷孕婦女是否適用，還沒有很足夠的臨床資料可參考，歐美各國的意見不一致。

羅一鈞指出，與會專家同意將孕婦列入輝瑞口服藥Paxlovid適用範圍，但須注意由於目前尚無臨床資料，若臨床醫師評估使用效益大於風險，經充分告知並獲同意後可使用；至於莫納皮拉韋（Molnupiravir），由於研究顯示不適用於孕婦，因此不開放使用。相關指引將盡速修訂公布，預計近兩天公布，臨床上即起適用。

指揮中心統計，昨（10）全台領用輝瑞口服藥Paxlovid供526份，其中414份由醫院開立，112份由社區藥局開立；至於莫納皮拉韋（Molnupiravir）共開立278份。前天（9）輝瑞口服藥領用量高達819份，為何昨天下降？羅一鈞說明，周一上傳的資料包含周末，數字會比較大一點，周二起會回復較平穩的數字。

羅一鈞補充說，輝瑞口服藥開立有4條件，分別是年齡1歲以上、體重40公斤以上、發病5天內沒用氧氣（輕度或中度患者），最後則是要符合列出來的14個高風險因子。這與國外用藥標準相同，並沒有比較嚴格，只是需要醫師處方，因為慢性病患用藥多，醫師查詢藥物交互作用來判斷。

羅一鈞也說，比較常見會衝突的藥物為心律不整、高血脂（降膽固醇）的藥物比較會衝突到，如果是輕微的，會和民眾討論，錯開來吃的方式，但醫師還要繼續評估；但如果衝突會比較嚴重，那可能就要改用莫納皮拉韋。