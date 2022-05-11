佐倉步道引水沿線路段多崎嶇，工作人員要克服峭壁坡度超過70度檢修引水管路。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市將佐倉步道，可遠眺花蓮市景及太平洋，風景絕佳。（王志偉攝）

花蓮市郊佐倉步道可眺望市區美景，沿線動植物生態豐富，全長3.95公里，每到假日有許多遊客上山健行，遊客量逐年攀升，平均每月達到3千人。林管處獲報，步道3公里處的公廁阻塞，因位處山區，管線維修不易，工作人員要克服峭壁坡度超過70度檢修引水管路，預計20日恢復使用。

位於花蓮市國福里佐倉步道，全長3.95公里，早期是台泥在佐倉礦區採礦山區，之後將礦區歸還給林務局。林務局於2000年規畫現行的步道，盡量減少對自然的破壞，沿線動植物資源豐富，可遠眺花蓮市景及太平洋，風景優美，深受遊客喜愛。

花蓮林管處每年投入3、400萬元維護管理佐倉步道設施環境，因應遊客山友造訪，步道入口及3公里處，有2座公廁，為台泥原有設施、林管處整修改建而成。其中3公里處的公廁，近日獲報不通，有異味飄散，勘查水源及公廁設施後，發現管線及化糞池堵塞，公告停止使用。

林管處表示，3公里處公廁因海拔約450公尺高，引水不易，主因是位處山區無自來水供應，尤其管線維修難度高，引水沿線路段多崎嶇，且山區峭壁高低落差大，有些坡度甚至達70至85度，工作人員需犯險，才能進行管線檢修或勘察工作。

林管處指出，2021年完成鑿井工程，已改善入口處公廁供水不穩定問題，3公里處的公廁，預計20日女廁改善完成後恢復使用，男廁將待管路整修後另行開放，提醒遊客有如廁需求，可先至步道入口處公廁使用，2處公廁因處山區且無自來水供應，水源得來不易，希望遊客使用時發揮公德心，一起珍惜水資源。