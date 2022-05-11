獲得生物組第1名的柳子言（左起）、吳冠諺、許友嘉。（謝明俊攝）

竹南君毅中學國中部參加今年苗栗縣科展比賽獲得團體總冠軍。（謝明俊攝）

竹南君毅中學國中部8年級黃暐程參加今年苗栗縣科展比賽獲得團體總冠軍。（謝明俊攝）

君毅中學8年級彭芷嫻連續2年拿下苗栗縣文狀元獎。（謝明俊攝）

君毅中學今年參加苗栗縣文狀元比賽，表現亮眼，有多人獲獎。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣君毅中學近期參加全縣科展及文狀元等比賽，成績突出，科展連續第8年奪下團體總冠軍，其中生物組第1名「流言終結者─牙膏與漱口水成分添加對口腔環境的影響」將代表苗栗參加全國賽。8年級的彭芷嫻更連續第2年拿下文狀元，有文學天賦的彭芷嫻還加上努力用功，必讀書目不僅讀完，還自作千字讀書報告，證實成功並非偶然。

近幾年來，君毅中學國中部參加科展比賽連續締造優績，從2014年起已連續第8年拿下團體總冠軍。今年得獎科展作品，包括了第1名的物理組、生物組、地球科學組等3件、第2名4件、第3名6件、佳作4件，共17件作品，由51名同學分別組隊得獎。

其中由8年級學生吳冠諺、柳子言及許友嘉等3人組成的生物組「流言終結者-牙膏與漱口水成分添加對口腔環境的影響」獲得第1名，將代表苗栗參加全國賽，本校已連續4年有全國賽參賽作品。這件作品原為數理資優課程中的發想作業，後經由任課老師與學生討論，從專家的牙醫師訪談到普羅大眾夜市發問卷開始，收斂大家認可的研究方向後，再進行細菌實驗，從而確立題目進行的可能性，最後再設計實驗聚焦在口腔的環境因子影響，作品被評審肯定探究歷程具有相當完整性。

另外，今年苗栗縣文狀元選拔賽成績出爐，君毅中學成績亮眼，8年級學生彭芷嫻連續2年榮膺狀元獎，創下校史最佳紀錄，此外，8年級學生饒芯宇，也連續2年獲得探花獎，7年級組陳郁傑榮獲探花獎、陳芳堉榮獲進士獎、藍苡軒與鄒萱蓉獲得秀才獎，都有非常優秀表現！

彭芷嫻自小便是寫作高手，國小5年級就獲得溫世仁作文賽特優，6年級拿到文狀元進士獎，以及國語文競賽縣賽作文組第1名，7年級更進軍全國，在作文組拿下全國優等的好成績。芷嫻在分享準備文狀元之心得時說道，平時閱讀老師及網路推薦的優良書目時，會摘要佳句，成為往後寫作的養分來源，每讀1本書目，便會試著寫1千字的心得，一方面讓自己沉澱、思考閱讀內容，一方面也加深對文本的記憶與理解。

彭芷嫻也積極多方參與作文課程，老師以感官摹寫讓芷嫻有更多元的面向下筆，芷嫻也非常喜歡參加語文競賽選手集訓的作文課程，讓她覺得獲益良多，對寫作非常熱愛。