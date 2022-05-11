17歲的顏正國可謂本色演出《少年吔，安啦！》。（牽猴子提供）

當年片中高捷開槍暴頭李興文的橋段也是經典畫面之一。（牽猴子提供）

網路傳說中的台灣黑幫電影神作《少年吔，安啦！》，今釋出30周年4K修復版預告片，讓影迷有緣先睹主角顏正國無論口條、身段都渾然天成的淋漓盡致演出。預告由金馬御用剪接師林雍益操刀，當他得知4K修復版《少年吔，安啦！》即將上映時，就表示希望能為這部心目中的神作剪輯預告。

林雍益坦承，多年來早已對這部台灣黑幫經典的畫面、劇情背得滾瓜爛熟，電影甚至也紀錄了30年來的景物變遷，譬如顏正國拿著本土兄弟俗稱「鴨頭」的霰彈槍，和台北建國高架橋下的計程車司機叫囂互嗆一幕，他所站的天橋，早因橋下鐵路地下化和鐵軌一起拆除了；而預告一開頭，血氣方剛的少年顏正國向KTV砸汽油彈一幕，拍攝地點則是迄今變化仍不多的雲林虎尾鐵支路，也是全台唯一仍在行駛的糖廠小火車。

4K修復版預告片，除了17歲的少年阿國外，還可看到當年50歲的一尾活龍霸氣十足的金馬影帝陳松勇，以及30年前理著山本頭的高捷，一走出來就讓人敬畏三分，賦有一種神秘氣場，讓高捷從此奠定銀幕黑道大哥形象。

由侯孝賢監製、徐小明執導、已故製片張華坤出品的《少年吔，安啦！》，適逢問世30週年，經國家影視聽中心啟動數位修復計畫。金馬攝影大師李屏賓、剪接大師廖慶松為本片底片調光、調色提供專業指導。錄音師杜篤之將當年他錄製的本片DAT母帶，再重新數位混音成5.1聲道，讓這部當年國片首次採用杜比立體音效的作品，能夠在今日放映影廳更先進的硬體設備下，首度完整體驗當年無法呈現的音色。台灣新電影推手焦雄屏，則為本次修復版片頭撰寫紀念張華坤製片的中英文。電影7月8日上映。