針對快篩陽性、且有症狀的18歲以下兒少，可能有緊急就醫需求，新竹市即日起啟動「兒少快篩陽24小時一站式服務」。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市11日新增996名確診個案，今年以來已累積4936名確診個案，分別安排就醫、集中檢疫場所或申請居家照護，目前仍住院中之確診者有58人，居家隔離者為515人、居家照護者為2755人，另有39校因確診持續停課或停班。

衛生局指出，中央流行疫情指揮中心已公告，自12日起，居家隔離、自主防疫及居家檢疫民眾，若快篩陽性，可透過遠距醫療方式，由醫師確認快篩結果後即可通報確診，不需再進行PCR採檢。

其它民眾若自覺有症狀或快篩陽性， 可自行前往國軍社區篩檢站（上午9至12時、下午1時至4時）、國軍醫院急診室外採檢站（上午9時至12時）、馬偕醫院（下午1時至4時），以及「COVID-19指定社區採檢院所」，經醫師評估後進行PCR採檢，如有疑問，皆可洽關懷中心專線03-5320900諮詢。

市府說明，竹市居家照護關懷中心已擴大編制整併各類服務，以24小時單一專線03-5320900，提供確診者匡列居隔單、居家通訊診療、篩檢需求與諮詢、疫苗預約、居隔生活需求、防疫相關等6大諮詢服務，由市府跨局處即時協助，解決民眾防疫相關問題。

此外，針對快篩陽性、且有症狀的18歲以下兒少，可能有緊急就醫需求，新竹市即日起啟動「兒少快篩陽24小時一站式服務」，快篩陽且有症狀兒童，只要到新竹馬偕、新竹台大、新竹國泰急診區，包括PCR、醫師看診、領藥或評估住院都可1次完成，馬偕、台大24小時服務，國泰則為上午8時至晚間9時。