林哲熹與爸媽熱情款待曾寶儀。（三立提供）

林哲熹在畢業紀念冊找自己。（三立提供）

三立都會台《我們回家吧2》本周邀請到節目的忠實觀眾林哲熹，他與曾寶儀曾在電影試片場碰面，當時他與朋友開心表示是第一季的忠實觀眾，朋友在旁不停推銷「什麼時候可以讓林哲熹上《我們回家吧》」，還熱情開出誘人條件要讓團隊住上鹿港最好的酒店。

曾寶儀表示為了要讓林哲熹的邀約順利完成，製作團隊可是喬很久，加上他今年工作滿檔，檔期都卡得剛剛好，讓她直呼「他工作太忙，超難敲。」沒想到不只林哲熹熱情，林爸爸林媽媽為了上節目，還特地打扮一番，好客的招待曾寶儀，不僅帶她逛家鄉鹿港，還帶她到每年家族拍攝全家福的龍山寺，做足地主之誼。

曾寶儀一見林媽媽就讚生了可愛的兒子，林哲熹在一旁謙虛表示還好，沒想到媽媽卻大方笑開懷的說：「大家都這麼說！」才剛誇完林哲熹可愛，林哲熹就馬上爆媽媽的料，表示因為小時候長太醜，媽媽差點不想把他抱回家，一問之下才知道原來剛出生時他和混血寶寶擺在一起，相較之下難免有比較心態，他忍不住抱屈「這不能怪我，基因是你們的。」

林哲熹承認自己小時候常走丟，因為很愛到處跑，自嘲：「能養這麼大不容易。」媽媽也搞笑透露，她看林哲熹的電影《自畫像》看到笑出來，因為林哲熹很早就開始自己洗澡，所以事隔多年後終於透過螢幕看見兒子長大後的身材。節目中也提到，Lulu黃路梓茵和林哲熹一起拍過MV，裡面有親熱戲讓Lu爸吃醋不能接受，倒是林爸很看得開表示知道是工作，但也默默警告兒子撇除工作不要亂來。

林哲熹小學畢業後就離開鹿港，笑說有有六成跟鹿港不熟，這次透過節目再次回到家鄉，他表示有種在這塊土地又紮了更多根的感覺，雖然待的時間不算久，但有可以大聲說出自己是鹿港人的踏實感。這次製作單位特別用心帶他走訪許多老屋翻新的文創基地，體驗廢布剩料製作再生產品、百年古蹟改造的全鹿港第一家酒吧，和老屋茶陶所等，這都是林哲熹從未在家鄉體驗過的。最巧的是林哲熹沒想到竟然在茶陶所巧遇小學同學，林哲熹一開始沒發現，女同學還爆料說幼稚園就坐在他旁邊，而且林哲熹還喜歡向她借漫畫，這次有照片為證，女同學有備而來帶著畢業紀念冊，讓林哲熹嚇到目瞪口呆，在節目上公開照片，同學也給足面子說：「他真的從小就是個好看的孩子。」