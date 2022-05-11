今年國中教育會考5月21日、22日舉行，19萬9318人報名，但為國內疫情大爆發，試務安排也受到影響。教育部今表示，因應疫情發展，今年會考規畫第二類備用試場，安置居家檢疫、居家隔離、自主防疫及現場臨時出現有發燒、呼吸道症狀之考生應試。

教育部表示，各考區原已至少準備6間第二類備用試場，目前正依地區疫情狀況再增設，並提前進行試務演練，以確保當日考生應考權益。今年會考第二類備用試場以8-20人依不同類型規畫，安排於不同試場應試，第二類試場自進入考場後，其動線與一般試場區隔。

教育部指出，今年國中教育會考，採確診者參加補考方式辦理，另居家隔離、居家檢疫、自主防疫者依類型分別至不同類型的隔離試場（第二類備用試場）應試，自主健康管理者則至一般考場應試，一般試場與第二類備用試場動線各自獨立規畫。

今年國中教育會考因應疫情採取各項防疫措施，包括：全程佩戴口罩、量測體溫、不開放陪考、各試場開放冷氣，試場前、後門保持關閉，開啟試場內四個角落的窗戶各5至10公分以維持試場適度通風、加強消毒、管制考場進出動線、確保整體考生應試健康與安全等。

教育部呼籲，考生務必全程佩戴口罩及入場量測體溫，如故意不配合者，禁止進入考場。考量部分考生可能因為口罩汙損須更換或其他問題，得自備具防護性的備用口罩。

考試正式開始後，配合監試委員核對考生資料時，得暫時拉下或脫下口罩至可辨識程度，經查驗身分後戴回。屢經勸導仍故意不佩戴口罩或故意不配合查驗身分者，該科考試不予計列等級或級分。