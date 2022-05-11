動保處人員今天冒雨到新田步道誘捕流浪犬，卻因天雨無流浪犬出沒。（市議員蕭隆澤提供）

潭子區新田登山步道附近流浪犬肆虐成群結隊攻擊機車騎士，民眾為閃避造成電動自行車連人摔落近10公尺溪谷，市議員蕭隆澤11日會同動保處人員到場展開誘捕行動，卻因天下豪雨誘捕無獲。動保處指出，市府去年起就將新田地區列入重點捕捉區域，去年移除73隻、今年移除10多隻，將持續誘捕結紮。

潭子區農會果樹班長蕭宗仁指出，他的果園就位於新田登山步道附近，因常有民眾固定餵食流浪犬造成流浪犬成群結隊，他曾勸導希望民眾不要固定餵食流浪犬，造成流浪犬聚集危及人車行經安全，卻反遭嗆「你打死我啊！」讓附近居民不堪其擾。

附近民眾說，當地流浪犬初估逾百隻，曾有果農開鐵牛車經過，遭到數10隻流浪狗狂吠追逐，新田步道每天運動休閒的民眾很多，但野狗咬人的事件層出不窮，曾向有關單位反應，並要求民眾不要餵食，長年來成效不彰，只好透過市議員向權責單位反應。

市議員蕭隆澤說，流浪犬聚集讓登山遊客等卻步，連帶影響潭子區果農的種植，日前還發生流浪犬傷人事件；民眾騎電動車行經遭野狗追逐，情急失控掉到近10公尺深的山谷，市府動保處、觀旅局等單位，不能坐視不管。

動保處長林儒良強調，去年在新田地區共捕捉70隻流浪犬，今年也補捉10隻，如犬隻乖巧結紮後再回置，兇狠的則安置在收容中心再教化；近日再發生流浪犬傷人事件，該處於新田地區設置大型誘捕圍片進行誘捕。因11日上午天下豪雨並無流浪犬出沒，動保處誘捕行動將持續進行。